大摩力薦8隻港股　升明年底恒指目標至25000點

中國資本市場在經歷了與新興市場相比表現不佳的一年，以及重大的監管重置、流動性持續緊張、中美非貿易局勢緊張、近期內房市場波動，摩根士丹利研究報告稱，仍偏好中國A股多於離岸中資股票，預期至明年底滬深300指數潛在回報約8%，而恒生指數明年底目標為25000點，同時推薦8隻港股。

該行指出，對中資股維持相對審慎取態及與大市同步評級，對恒指基本情境下2022年年底目標預測，由24,400點上調至25,000點，相當預測市盈率11.1倍，料明年每股盈利升10%；國企指數目標為9000點，預期明年每股盈利升11%；滬深300指數目標為5250點，MSCI中國指數目標為95。

內房方面，大摩稱，儘管行業團隊最近提升房地產的評級，但短期仍對房地產持謹慎態度。市場對違約風險的擔憂可能會在12月或1月的離岸債券贖回計劃之前進一步上升，或導致相關股票再次下滑。

在通脹的背景下，該行仍偏愛選擇耐用消費品和服裝、訊息技術、材料和工業板塊，同時列出中港市場焦點股，當中包括友邦（1299）、贛鋒鋰業（1772）、長城汽車（2333）、香港電訊（6823） 、李寧（2331） 、新鴻基地產（0016）、藥明生物（2269） 及小米（1810）。