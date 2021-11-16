麥肯錫：中國財富超美國　躍居全球財富榜首

諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）研究部門發布的新報告稱，全球淨資產從2000年的156萬億美元增至2020年的514萬億美元，中國佔了增長額的近1/3，超過美國躍居全球財富榜首。

《彭博》報道稱，麥肯錫全球研究院對佔據全球收入60%以上的10個國家的資產負債展開調查。該研究顯示，中國的財富從2000年的7萬億美元飆升至120萬億美元，加速了中國經濟的崛起。美國的資產淨值在此期間翻了一倍多，達到90萬億美元。

報告稱，在中美這兩個世界最大的經濟體中，超過2/3的財富由最富有的10%的家庭持有，且他們佔據的財富比例還在不斷上升。根據麥肯錫的計算，全球資產淨值的68%儲存在房地產中，其餘為基礎設施、機械和設備，以及知識產權和專利等所謂的無形資產。金融資產不計入全球財富計算中，因為它們實際上被負債抵消了。

麥肯錫表示，過去20年裏，全球資產淨值的急劇增長超過了GDP的增長，並受到被利率下降推高的房地產價格的推動。研究發現，資產價格幾乎高出人們收入平均水平的50%，帶來了各種副作用。這引發對全球財富繁榮可持續性的質疑。理想的解決方案是讓世界財富進行更有生產力的投資，從而擴大全球GDP。