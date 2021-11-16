Disney+今登陸香港　月費73元　會員即日已可收看《尚氣》

華特迪士尼（Walt Disney）旗下的串流平台Disney+今日（16日）正式登陸香港，為香港觀眾帶來一系列故事及原創劇集，包括來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理及Star等六大品牌的電影及劇集。
華特迪士尼表示，為慶祝這個重要時刻，兩位本港歌手鄭中基及謝安琪將會與一眾迪士尼、彼思朋友、Marvel超級英雄攜手登場，並首次於香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡前呈獻30分鐘的「Disney+香港啟動慶典」，獻唱一系列迪士尼經典樂曲。活動將於今日晚上9時正式首播，屆時觀眾可以透過Disney+ Facebook專頁及YouTube 頻道同步欣賞首播盛況，費用全免。
Disney+月費為73元、年費為738元，該平台將會提供零商業廣告的觀看體驗，支援4部裝置同時串流觀看，可於10部裝置下載內容，亦設有個人化推薦，每個帳戶可設置最多7個不同使用者，其中包括兒童使用者介面。
香港的Disney+會員今天即可以欣賞到Marvel Studios最新的《尚氣與十環幫傳奇》；《爆機自由仁》；迪士尼的《幻險森林奇航》；Disney+原創及獨家作品《寶貝智多星再玩過》、《小白呈獻》、《親愛的艾百圖》、《謝夫高拔林帶你探索世界》及《星球大戰：幻境》。而Star 原創作品更包括《公路殺機》及《毒癮》。
緊隨其後是即將推出的Disney+原創及獨家作品，包括11月24日上線的Marvel Studios的《鷹眼》、12月8日上線的國家地理的《探訪超凡地球》及12月29日上線的《波巴費特之書》。喜歡亞洲內容的觀眾將能欣賞到《Running Man向前衝》，還有12月18日上線的《雪降花》及12月上線的《BLACKPINK: The Movie》。
迪士尼股價曾創18個月最大跌幅
迪士尼（DIS）股價上周四（11日）早盤一度下跌9.2%，為2020年3月以來最大盤中跌幅。此番下跌導致該公司市值低於競爭對手Netflix，流媒體的不足只是該公司各業務部門當季普遍令人失望的縮影。
該公司上周三（10日）公告稱，Disney+在第四財季新增210萬用户，其用户總數達到1.181億。接受彭博調查的分析師預測為1.196億，是該服務兩年前推出以來的最小季度增幅。惟迪士尼管理層重申了到2024年擁有2.6億用户的目標。
該股隔晚挫0.75%，報158.43美元。