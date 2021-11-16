Disney+今登陸香港　月費73元　會員即日已可收看《尚氣》

華特迪士尼（Walt Disney）旗下的串流平台Disney+今日（16日）正式登陸香港，為香港觀眾帶來一系列故事及原創劇集，包括來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理及Star等六大品牌的電影及劇集。

華特迪士尼表示，為慶祝這個重要時刻，兩位本港歌手鄭中基及謝安琪將會與一眾迪士尼、彼思朋友、Marvel超級英雄攜手登場，並首次於香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡前呈獻30分鐘的「Disney+香港啟動慶典」，獻唱一系列迪士尼經典樂曲。活動將於今日晚上9時正式首播，屆時觀眾可以透過Disney+ Facebook專頁及YouTube 頻道同步欣賞首播盛況，費用全免。

兩位本港歌手鄭中基及謝安琪首次於香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡前呈獻「Disney+香港啟動慶典」。

Disney+月費為73元、年費為738元，該平台將會提供零商業廣告的觀看體驗，支援4部裝置同時串流觀看，可於10部裝置下載內容，亦設有個人化推薦，每個帳戶可設置最多7個不同使用者，其中包括兒童使用者介面。

香港的Disney+會員今天即可以欣賞到Marvel Studios最新的《尚氣與十環幫傳奇》；《爆機自由仁》；迪士尼的《幻險森林奇航》；Disney+原創及獨家作品《寶貝智多星再玩過》、《小白呈獻》、《親愛的艾百圖》、《謝夫高拔林帶你探索世界》及《星球大戰：幻境》。而Star 原創作品更包括《公路殺機》及《毒癮》。

緊隨其後是即將推出的Disney+原創及獨家作品，包括11月24日上線的Marvel Studios的《鷹眼》、12月8日上線的國家地理的《探訪超凡地球》及12月29日上線的《波巴費特之書》。喜歡亞洲內容的觀眾將能欣賞到《Running Man向前衝》，還有12月18日上線的《雪降花》及12月上線的《BLACKPINK: The Movie》。

迪士尼股價曾創18個月最大跌幅

迪士尼（DIS）股價上周四（11日）早盤一度下跌9.2%，為2020年3月以來最大盤中跌幅。此番下跌導致該公司市值低於競爭對手Netflix，流媒體的不足只是該公司各業務部門當季普遍令人失望的縮影。

該公司上周三（10日）公告稱，Disney+在第四財季新增210萬用户，其用户總數達到1.181億。接受彭博調查的分析師預測為1.196億，是該服務兩年前推出以來的最小季度增幅。惟迪士尼管理層重申了到2024年擁有2.6億用户的目標。

該股隔晚挫0.75%，報158.43美元。