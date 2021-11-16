金管局：港續以HONIA及HIBOR並行定價　銀行尚餘800張合約待處理

金管局今日表示，倫敦銀行同業拆息（LIBOR）將於今年年底後停止發布，個別美元LIBOR設置則會發布至2023年6月底，基於實際交易計算的備用參考利率，將會取代 LIBOR。至於港元隔夜平均指數（HONIA）已被指定為香港銀行同業拆息（HIBOR）的備用參考利率，但HIBOR仍會繼續發布。

金管局指，截止今年9月底，香港銀行體系以LIBOR作為參考利率的資產及負債分別為4.3萬億元及1.2萬億元，以LIBOR為參考利率的衍生工具合約名義總值34.9萬億元。香港銀行體系已經完成處理大部分需要修訂的LIBOR合約，這些合約的總金額，由去年9月底高峰期的 21.6 萬億元減少92%，至今年9月底的1.6萬億元。

不過，金管局指出，銀行必須在今年餘下的45日内，完成處理需要在年底前修訂的LIBOR 合約，現時約有700至800張的資產合約須於年底處理。

金管局副總裁阮國恒指，銀行準備過渡的工作進展良好，金管局於2019年3月已要求所有銀行制定詳細的過渡計劃，包括系統升級、與客戶的溝通計劃及減少LIBOR的風臉承擔等。截至今年9月底，銀行平均已經完成了這些計劃80%以上的工作。餘下的工作主要為修訂於2023年6月底停用的美元 LIBOR 為參考利率的合約。

阮國恒又指，香港會繼續以HONIA及HIBOR並行定價，對目前的定價機制有信心，無必要特別取消HIBOR。