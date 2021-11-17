Rivian未錄收入　已超越大眾成全球第三大車企　僅次Tesla豐田

11月16日，截至美股收盤，號稱「特斯拉殺手」的次新股、新能源汽車企業Rivian Automotive（RIVN）股價收高15.2%，成交152.7億美元，市值超過1,400億美元。已經連續第5個交易日上漲，市值超越德國老牌車企大眾汽車。

據《新浪財經》報道，上周剛剛上市的美國電動汽車初創公司Rivian，現在成了按市值計算全球第三大汽車製造商，儘管其收入為零。該公司股價上市7天以來已上漲逾一倍，市值達到1,400億美元以上，超過大眾汽車的1,390億美元，在全球汽車製造商中僅次於特斯拉（1萬億美元）和豐田（3,060億美元）。

Rivian兩個月前才交付了第一批電動卡車，而且大部分是給其員工的。儘管如此，它還是引起了很多投資者的興趣，其中最重要的是亞馬遜，後者在2019年收購了Rivian的20%股份，

圍繞電動汽車股票的炒作並不是什麼新鮮事，很多分析師，甚至特斯拉創始人埃隆·馬斯克都認為，特斯拉的價值被高估了。但隨着華爾街預測未來全電動汽車將成為常態，該公司股價持續攀升。

美國總統拜登11月15日簽署了1.2萬億美元的基礎設施計劃，其中約75億美元將用於建設一個全國性的插電式電動汽車充電器網絡。現在，那些10年前錯過特斯拉的投資者不願錯過另一個熱門的電動汽車先驅。

Rivian還自誇在美國市場上比特斯拉有潛在的優勢，部分原因是其正在瞄準不用特斯拉，甚至是反特斯拉的人群。

Rivian的主要產品不是普通的電動汽車，而是電動皮卡。這在美國市場很重要，根據Edmunds的研究，美國最受歡迎的三款車型都是皮卡，依次為福特F-150、雪佛蘭Silverado和公羊。

$Rivian Automotive(RIVN.US)$