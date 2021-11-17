國泰7至10月營運現金達致近收支平衡　料全年仍錄大虧損

國泰（0293）公布，10月份載客7.643萬人次，按年增加98.3%，但相比疫情前2019年10月的水平下跌97.2%。集團目前只是營運了2019年10月疫情前約10%的客運運力，月內乘客運載率為29.6%。另外，每日平均接載人次亦較上月下跌約44%，僅2,465人次。

國泰10月載客收入乘客千米數按年上升95%，但與2019年10月相比減少96.1%。乘客運載率上升11.4個百分點至29.6%，以可用座位千米數計算的運力雖增加19.9%，惟仍較 2019年10月下跌 89.9%。在2021年首十個月，載客人次較去年同期減少87.8%，運力下跌68.4%，而收入乘客千米數則下跌 84%。

國泰（0293）公布，10月份載客7.643萬人次，按年增加98.3%，但相比疫情前2019年10月的水平下跌97.2%。(資料圖片)

營運現金已達接近收支平衡

顧客及商務總裁林紹波表示，傳統上，下半年是貨運旺季，今年以來的貨運高峰期特別強勁，加上公司持續在現金管理及成本控制的專注及努力，為營運現金消耗帶來正面效益。在今年7至10月四個月期間，在營運現金方面已達致接近收支平衡。

他又指出視乎因2019 冠狀病毒病而實施的旅遊及營運限制，預期下半年的業績將較上半年有顯著改善，然而全年仍將錄得重大虧損。國泰的營運環境持續不明朗，在跨境旅遊及營運限制繼續嚴重影響增加航班的能力，加上疫情在世界各地持續發展，客運及貨運業務依然面對重重挑戰。

他又指，月內營運了963對只載貨客機航班，其中78個航段是由已改裝的「貨運客機」營運，兩者均是新高。相對於2019年10月的疫情前水平，於月內營運約 70%的貨運運力，平均貨物運載率增至接近 83%。

國泰10 月份運載13.6949萬公噸貨物，較去年同月增加 19.8%，但與 2019年10月相比減少 25.2%。月內的貨物收入噸千米數按年上升 21%，但與2019年10月相比減少 14.9%。運載率上升 4 個百分點至 82.9%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加 15.2%，但與 2019 年10月相比減少30.3%。在今年首十個月，載貨量較去年同期下跌 2.9%，運力下跌 14.7%，而貨物收入噸千米數則下跌4.3%。