恒大沽清恒騰網絡　套現21億　料蝕85億元

近期接連減持恒騰網絡（0136）的恒大集團（3333），今早宣佈悉售手頭上恒騰股份。每股作價1.28元，較周三收市價每股1.69元折讓約24.26%，預計套現21.27億元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份。恒大指出與今年6月底恒騰股份的賬面價值差額計算，預期交易將產生85億元虧損。

消息公布後，恒大與恒騰股價走勢背馳，前者跌2.5%，最新報2.73元；恒騰則飆逾2成，最新報2.03元。

公告指，買方為聯合資源投資控股有限公司。該批銷售股份佔恒騰已發行股份約18%。交易完成後。根據協議，20%的代價應自協議日期起五個營業日內支付，而剩餘80%的代價應自協議日期起兩個月內支付。銷售股份的買賣應於支付第一筆款項後的五個工作日內完成。

恒大指出資金用作一般營運資金。

近期恒大不時沽出旗下資產，既有連番減持恒騰網絡外，亦向鼎珮售出旗下位於長沙灣項目睿峰的餘下尚未售的住宅單位，以及商場及車位。另有報道指出，恒大董事長許家印透過出售藝術品及抵押在香港的物業，再向公司注入70億元資金。

至於恒騰股東之一的騰訊最近四度減持，昨日再度減持恒騰網絡7,216萬股，套現1.18億元，持股比例降至19.7%。