疫下電商行業發展迅速　Lalamove﹕訂單至今增10倍

每當談及中小企業成本壓力時，人們總會想到人工﹑租金等項目，可是物流供應鏈的成本變化，對中小企業營運壓力正日益提高。貨運物流平台Lalamove香港區總經理周嘉健指出，中小企現時面臨物流配套成本高、送貨速度慢、送貨方式單一等挑戰。

為解決相關障礙，周嘉健指出Lalamove現時通過一系列計劃，為中小企提供一站式電商服務，當中包括協助商戶在商貿平台掌鋪上直播，提供即時送貨服務及更多的自提點，以及彈性的倉存管理等。

事實上物流倉存行業近年在香港發展迅速，去年爆發的新冠疫情是催化劑。Lalamove指出香港區的電商業務電商訂單增10倍。過去一年，用戶數目按年上升超過40%，完成訂單量升近60%，當中電商訂單在疫情至今增長了超過10倍，配送的貨品主要是生活用品、電子產品及食品。

由於香港物流行業乃是人力資源密集行業，與員工及合作夥伴之間保持緊密關係屬相當重要。近期卻有外賣品牌的送遞員出現工潮。周嘉健表示，Lalamove與司機夥伴合作愉快，目前香港區已有超過4萬多名司機夥伴，人﹑車數量按年增長35%。

他進行一步指出，由於平台訂單量多，司機夥伴不用擔心沒有訂單。加上司機夥伴都是自僱人士，靈活的接單時間頗有吸引力。不過Lalamove會為司機夥伴提供一系列的培訓、車貼獎金、入油優惠，以及車輛維修保養優惠等。

另一方面，早前傳Lalamove將在港上市。公司表示暫時沒有消息可以補充。

除此之外，Lalamove亦與點點綠等品牌，合作建立包括衣食住行的生態圈，甚至提供電子支付與實時追蹤等支援。同時公司為首家獲許可為愉景灣居民提供送餐及食品速遞服務的即時送貨平台，並計劃在不久的將來推出其他增值服務，如雜貨速遞等。