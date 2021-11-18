大摩料明年上半年標普500指數有望見5000點

據內媒報道，摩根大通（J.P. Morgan）本周在一份報告中表示，隨著全球供應鏈壓力持續緩解，標普500指數明年上半年有望上漲至5000點。



摩根大通預計，到2022年上半年，標準普爾500指數將從目前的水平上漲6%至5000點。該行此前預計，標普500指數到今年底將達到4700點，本周較早時該指數一度飆至這個水平，惟周三（17日）出現回吐，下滑至4700點以下。

宏觀指標反映全球供應鏈「解凍」

摩根大通指出，企業信心正在持續改善，對管理層討論的文本分析證實，趨勢正在企穩，最糟糕的時期可能已經過去。此外，隨著全球供應鏈壓力和勞動力短缺的緩解，該行預計企業將繼續實現營收增長和創紀錄的利潤率，這有助推高標普500指數。

該行指出，多項宏觀指標「表明供應鏈正在解凍」，多家消費品和科技硬件公司預料本月將全面恢復生產。隨著供應變得更加充足，或有助壓低價格，同時抑制通脹帶來的憂慮。

大摩料絕大多企業收入僅被推遲至明年

該行解釋指，雖然預計有100家標普500指數成份股公司到2022年仍將受到供應限制的影響，但預計只有少數公司會遭遇永久性需求破壞，而對於絕大多數公司，收入只是被推遲到2022年。

摩根大通不是唯一預測標普500指數將在近期內達到5000點，高盛本周發布了2022年的展望，預計標普500指數到2022年年底將達到5100點。