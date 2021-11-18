莎莎中期虧損收窄至1.81億　續不派息︰經營環境嚴峻

莎莎﹙0178﹚公布截至今年9月30日止上半年業績，以及10月1日至11月14日之營運情況。

集團上半年虧損1.81億元，較去年同期蝕2.42億元收窄；每股基本虧損為5.9仙，續不派中期息。集團解釋，鑑於所面對的商業和經營環境嚴峻及前景未明，董事會根據集團按溢利派發股息的政策，以及實施負責任的風險管理，決議不派中期股息。

期內，營業額15.97億元，按年升24.2%，其中香港及澳門特區市場的零售及批發營業額上升26.9%至10.86億元。

上半年港關10間店舖

於9月30日，集團經營233間零售店舖。莎莎指出，訪港旅客人次銳減令位處遊客區的零售店受到嚴重打擊，故集團繼續精簡店舖網絡，於2021年9月30日的店舖總數較去年同期淨減少15間，上半年關閉的10間店舖全部設於香港特區，大部分位於遊客區。已關閉店舖的前線美容顧問獲分派到鄰近分店繼續工作，令同區的其他店舖可以有系統地繼續服務原有的客戶而推動銷售增長。此外，香港特區的線上業務受惠於部分實體店的消費者轉為網購，其銷售額按年升 41.1%至5,840萬元，因此關店並未對集團造成明顯的銷售損失。

至於10月1日至11月14日之營運情況，莎莎整體營業額按年升1.4%，其中本港零售銷售按年升15.9%，同店銷售更升23.4%。