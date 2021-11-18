Chickeeduck明年撤出香港　周小龍指公司遭持續打擾　故以退為進

創立31年的香港著名童裝品牌Chickeeduck宣布，明年下半年全面撤出香港，該品牌目前在港剩餘3間分店 。

公司於新聞稿中解釋，在「惡勢力」持續打擾公司的正常且合法的運作下，此舉乃「以退為進」的決定，強調會一直堅守「香港人的品牌」這身份，並稱未來不會因為退出香港市場而淡化「香港人的品牌」這身份，並承諾會繼續推出不同富有香港特色的產品。

周小龍表示，Chickeeduck需思考更長久而有力的方向，故以退為進。﹙黃寶瑩攝﹚

周小龍︰思考更長久而有力的方向

新聞稿稱，2019年本港經歷反修例運動，Chickeeduck於同年6月開始強調企業於社會發聲之重要性，亦對身處之社會發揮正面作用，惟自發聲起，Chickeeduck於其經營上持續遭受惡勢力打擾。談及「打擾」的例子，新聞稿指，多間沿用已久的內地生產廠商被施予不同形式的壓力，以及引起內地派出所到工場阻止廠方為公司生產；海外生產商亦被惡勢力發放有關公司之偏頗資訊；多間本地門市在惡勢力壓力下相繼不獲續租及要求提早完約；公司被惡意舉報而先後驚動各政府部門，租舖重重受阻；公司同事被跟蹤及抹黑，每月接收數百計惡意電話等。

Chickeeduck行政總裁周小龍稱，縱然公司在這18個月以來前所未有地遭受不知名惡勢力騷擾，但未曾考慮摒棄對「公義」，更不會考慮在未來退縮，然而，公司一直在思考更有智慧，更長久而有力的方向。

他續稱，與其Chickeeduck不斷虛耗時間、心力及資本與不知名惡勢力硬碰硬，更令公司的同事、合作的藝術家，以至本地品牌因此承受人生風險，倒不如「以退為進」，以香港品牌的不變身份退出香港，為漫長而艱辛的道路進人其他市場，並繼續為港人帶來希望。

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創立逾30年 現擁3間分店

Chickeeduck於1990年創立，1999年周小龍買下公司股權，並擔任公司行政總裁。該品牌創立時瞄準中高價童裝市場，引入適合初生嬰兒至十多歲的兒童穿着的童裝，成功打出名堂。 據官網顯示，Chickeeduck目前共有3間分店。

翻查資料，周小龍在時裝零售界擁逾30年經驗，早於八九十年代他龍曾出任過思捷環球（0330）營運總監和G2000市務總監，其後自立門戶進軍童裝生意，近年開創溜冰場公司The Rink，兼開設滑冰學校。

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上周曾呻租舖非常困難

2019年本港爆發社會運動，周小龍因其政治立場，而屢成為傳媒報道的焦點，Chickeeduck旗下分店，亦屢惹起「風波」。2020年6月Chickeeduck位於愉景新城的分店擺放「民主女神像」，遭商場去信要求移除，終在未獲續租的情況下而退租；今年5月，開業僅三天的 Chickeeduck 荃灣店，遭警方國安處人員持法庭手令搜查；到本月12日，食環署聯同警方、地政總署等部門前往Chickeeduck天后興發街分店搜查，指店舖前的劉曉波銅像、雙人座椅、可拆式樓梯阻礙街道，要求他們移除。

老闆周小龍當時受訪稱，事件屬打壓的一部分，門口前的樓梯一直存在，明言會「據理力爭」，希望署方解釋為何突然執法。他向記者表示，現時CHICKEEDUCK租舖非常困難，但未來會努力覓新店舖。