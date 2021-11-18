元宇宙熱爆全球　《人民日報》發文：下結論前讓子彈飛一會

中國官媒發文稱，「元宇宙」近期成為熱門話題，科技公司及部分機構競相參與。關於元宇宙的討論仍在繼續，元宇宙遠未達到全產業覆蓋和生態開放，元宇宙是資本炒作還是新的賽道， 下結論前不妨「讓子彈飛一會兒」。

於《人民日報》刊發文章內指出，元宇宙概念走紅，背後有着相應的技術支撐和社會生活因素。一方面，經過多年的發展，虛擬現實、人工智能、區塊鏈、5G通訊、可穿戴設備等底層技術的應用日漸成熟。另一方面，因為新冠肺炎疫情等原因，線上辦公、線上課程逐漸普及，人們在虛擬空間的停留時間更長，線上生活所佔的比例不斷升高。在一些具體的場景中，人們捕捉到元宇宙可能給生活帶來的改變。

文章稱，「各類打着元宇宙旗號的套路與騙局已經有滋生的苗頭。一些知識付費項目把元宇宙包裝成一夜暴富的機會，聲稱『未來只有元宇宙這一條路』，以販賣焦慮的方式藉機斂財。一些人言必稱元宇宙，沒有任何與之相關的實體內容卻熱衷於搶注各種相關商標，挖空心思從元宇宙概念中分得一杯「流量羹」。這就提示我們，對待新鮮事物，保持好奇和探索的同時，也要保留一份審慎和理性。即便元宇宙有可能成為真實世界的延伸與拓展，潛在的機遇和可能帶來的變革值得期待，每個人仍需理性看待當前的元宇宙熱潮，警惕任何以科技和未來為名義的忽悠。」

文章並稱，關於元宇宙的討論仍在繼續，有人充滿樂觀與嚮往，也有不少懷疑的聲音。是資本炒作還是新的賽道，是新瓶裝舊酒還是科技新突破，下結論前不妨「讓子彈飛一會兒」。一些新概念承載着人們對技術發展的信心，以及對未來美好生活的期待；（但）推動新概念及其產業逐步走向成熟需要時間，通向令人神往的科技未來需要腳踏實地、打好發展地基。