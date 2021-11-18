Chickeeduck擬明年撤港　周小龍︰不會放棄品牌　或轉攻網店

香港童裝品牌Chickeeduck擬於2022年下半年全面撒出香港。該公司股東兼行政總裁周小龍事後接受傳媒訪問，他表示過去18個月遭受不知名的「惡勢力」滋擾，「而家連黃嘅業主都唔租畀我，我哋由舊年14間分店縮到而家得返3間分店，SOGO又唔續約，我哋賣埋啲存貨就結束零售業務。」

他坦言，結束多間門市直接影響公司收入，而Chickeeduck正處於虧損狀態。

除了零售業務難以經營，周小龍透露，供應亦面臨很大的困難。以往合作多年的內地供應商受打壓後，無法再向公司供貨，周小龍轉而與印尼供應商合作。但他透露，「印尼嗰邊話收到嘅資訊，話我哋公司會好似蘋果咁隨時執笠，叫我哋要一次過俾哂貨款，令我哋好大嘅資金壓力。」他認為種種跡象顯示，有不知名勢力不想他再在香港做生意，故他作出撤出香港市場的決定，不再「硬拼」，不想員工再承受壓力。

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考慮網店形式經營 並開拓海外市場

Chickeeduck扎根香港逾30年，於1990年創立，1999年周小龍買下公司股權。他表示，不會放棄品牌，現時仍擁有全世界的註冊商標。結束香港零售業務後，或會考慮以網店形式經營，同時積極開展海外市場如英國、加拿大等地區，目標客群仍希望以港人為主。

他又稱，未來不排除以Chickeeduck品牌開展其他業務如Playgroup或親子雜誌等，但強調仍屬構思階段。

周小龍又提及，不排除天后地鋪在清貨結業後續租，「改裝」成小型博物館，擺放劉曉波銅像及民主女神像。

談及會否移民，周小龍稱並無此打算，「我連BNO都冇，得本特區護照。」