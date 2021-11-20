兩大因素港股受制島形裂口　阿里B站等科企績後見光死｜一周回顧

港股本周一度跌穿二萬五大關，主因兩大因素夾擊：首先多間中資科網股公布令市場失望的業績，當中阿里巴巴業績後單日股價急挫一成；其次內房股接連在市場集資抽水，碧桂園旗下物業管理公司碧桂園服務配股集資80億元，是近期內房相關行業中，較大規模的股權集資活動，拖累恒指未能延續早前六連升強勢，全周回落近300點。



科網龍頭股業績後普遍受壓，阿里跌幅最急

港股受制島形下跌裂口

恒指走勢方面，本周初曾延續上周升勢，創下連升六日升勢，不過至周二恒指升至25746點的高位，卻未能一舉收復上月底的島形下跌裂口（約處25,800點），及後連跌三日，至周五更一度跌穿二萬五大關。幸而，同日內地中國Ａ股明顯高收，牛市旗手的券商股、銀行及內房股齊齊拉升，支撐恒指收市力保二萬五大關，收市跌幅收窄至不足300點。

總結全周，恒指本周累跌278點，跌幅1.1%。受到阿里巴巴績差拖累，恒生科指本周累跌1.64%。

阿里盈利倒退近40% 一周跌逾14%成最弱藍籌

本周阿里巴巴、網絡遊戲股網易、百度、京東及嗶哩嗶哩（B站）等接連發業績，當中多間企業業績後「見光死」，股價明顯捱沽。阿里巴巴第二財季經調整淨利潤按年倒退39%，僅錄得285.24億元（人民幣‧下同），遠遜市場預期，同時由於競爭環境加劇，更下調2022財政年度收入增長指引至介乎20%至23%，將創上市以來最慢的增長。股價周五大裂口下挫，逼近上市新低位，收市瀉10.7%。全周累挫超過14%，是跌幅最大藍籌股。

B站季度虧損歷來最多

至於嗶哩嗶哩第三季錄得淨虧損按季擴大1.4倍，達26.77億元人民幣，是歷來虧損最多的季度，亦遠差於市場預期的17.18億元。業績後股價單日亦挫逾10%。

周五收市後，恒指公司公布納入京東為恒指成分股（資料圖片）

京東逆升至逾半年高 成恒指新貴

能夠在業績後股價再上的，只得京東集團，績後升逾9%，升至逾半年高位。集團第三季收入為2187.08億元人民幣，按年升25.54%，高過預期的2153.6億元。在周五收市後，恒指公司公布納入京東為恒指成分股。

另一方面，內房債務問題仍困擾大市，本周內房及物管股連環在市場配股及集資「抽水」，當中藍籌內房物管股碧桂園服務的集資規模最大，配售1.5億股集資逾80億元，觸發股份復牌一度跌穿配股價53.35元，收市跌幅收窄，仍跌近9%，收報53.7元。

市傳監管機構要求加大開發貸款 內房股轉升

然而，內地監管機構對房地產貸款有輕微放寬的跡象，特別是周五午後，再有房企獲批在內地發行銀行間市場中期票據，加上市場消息指，監管機構召開會議，通知所有商業銀行開會，要求加大開發貸投放，必須在年底前浮出水面支持，消息令中港兩地股市的多間內房股轉跌為升，港股方面，融創中國、龍光集團、雅居樂及中國奧園齊升逾8%至10%。