各對沖基金Q3美股持倉︰多數減持亞馬遜和Meta

據智通財經網11月22日報道，近期，多家對沖基金遞交了截至2021年9月30日的第三季度持倉報告（13F）。

其中，根據各家遞交的13F文件，6家不同的對沖基金減持亞馬遜（AMZN.US）股票的數量超過其他任何股票。不過，也不乏有像美國億萬富翁投資者丹尼爾·勒布（Daniel Loeb）旗下對沖基金Third Point，採取不同策略增加了對這家電子商務巨頭的持股。

對於另一家科技巨頭Meta Platform（FB.US），包括Coatue Management在內的4家基金選擇減持，2家基金選擇增持。

另外，大多數對沖基金清倉的個股為網路金融公司SoFi Technologies（SOFI.US），其中包括淡馬錫、Coatue Management和Third Point等。

Third Point和York Capital還清倉了雲軟件公司Workday（WDAY.US），方舟投資則選擇減持。然而，Coatue Management逆勢而上，增持了Workday的股份。

另一方面，最近上市的兩支金融科技股Robinhood Markets（HOOD.US）和Blend Labs（BLND.US）最受對沖基金歡迎。Coatue Management和老虎環球都建倉了這兩家公司，淡馬錫則建倉Blend Labs，Whale Rock建倉Robinhood。

此外，於11月通過SPAC與Khosla Ventures acquisition II合併上市的Nextdoor Holdings（KIND.US），在第三季度也收穫了人氣，如凱西•伍德旗下的方舟投資建倉了該股，Starboard Value和Soroban則增加了該股倉位。

持股比例方面，在Robinhood、SoFi Technologies、Blend Labs、亞馬遜、Meta和特斯拉（TSLA.US）中，大型股亞馬遜、Meta和特斯拉位列前排。

其中，儘管市場對特斯拉普遍感興趣，但各基金並沒有在三季度大幅改變該股持倉數量。像方舟投資和Coatue Management小幅減持了該股倉位，而Whale Rock則增持了小部分股份。

個股表現方面，在第三季度，Robinhood表現優於標普500指數，而亞馬遜、SoFi Technologies和Blend Labs均落後於整體指數。