績後榮辱互見　專家：阿里被「反壟斷」打擊　睇好京東滲透率提升

阿里巴巴﹙9988﹚季績遜預期，績後股價連日下挫，現處於歷史低位，今日（22日）收市報137.1元，估值逾三萬億元；相反同屬互聯網公司、剛榮升恒指新貴的京東（9618）績後反彈，錄得三連升，累漲11%，收市報359.2元，估值超一萬億元。



阿里巴巴創辦人馬雲數年前表示「京東將來會成為悲劇」，時至今日，雖然京東整體規模仍未及阿里巴巴，但顯然已成為了阿里強勁的對手之一，有專家指出，「阿里巴巴集齊了投資者最不喜歡的因素於一身」，相反京東值博率更高，下月中前或升至380元水平。



阿里巴巴第三季度業績，股東應佔盈利53.67億元（人民幣，下同），按年大跌八成一；經調整後盈利285億元，按年挫39%，低於市場預期；收入2,006.9億元，按年升近三成。

相反京東核心業務持續增長，凸顯出阿里「疲態」。京東第三季收入為2,187億元，按年升25.5%，高過市場預期；經調整盈利為50.47億元，按年跌約一成，仍較市場預期佳；惟歸屬普通股股東淨損失為28億元，去年同期賺76億元。

阿里巴巴創辦人馬雲數年前表示「京東將來會成為悲劇」。（Reuters）

京東電商業務增速驚人

大家同為內地電商，但面對的宏觀環境卻大有不同。野村指，阿里巴巴的第三季業績令人失望，主要因為受內地宏觀經濟因素拖累，其服裝等時尚產品類別的銷售打擊特別大；相反京東的消費電子及家居類產品受影響較細，令業績出現分野。

翻查業績，阿里與往常一樣未在財報中公佈該季度的商品成交金額（GMV），GMV對阿里最大的意義，在於為廣告收入提供支撐，但上季阿里巴巴中國零售商業板塊下方的客戶管理收入，按年僅錄得3%的增長，主要原因是來自市場狀況放緩及中國電商平台增多所致。

至於自營模式為主的京東，第三季總收入近2187.1億元，按年升近26%；當中淨商品銷售收入為1860億元，按年增長22.9%，佔總收入85%。截至9月底，年度活躍用戶按年增加25%至逾5.5億。

京東集團在醫藥電商及互聯網醫療領域佈局多年，如今進入收穫期。（VCG）

「反壟斷」令京東受惠

另一個難以避免的因素，正是內地的「反壟斷」措施，進一步打擊阿里的業績。自去年北京開始「反壟斷和防止資本無序擴張」以來，阿里巴巴難除反壟斷的監管陰霾，今年4月阿里收到當局重磅罰單後，大量品牌開始流向京東；京東集團總裁徐雷曾於今年首季財報會上稱，今年年初開始陸續有過去需要「二選一」的品牌回歸京東，包括星巴克、雅詩蘭黛等。

形勢對京東有利，惟「互聯互通」的措施卻有機會令傳統電商走下坡。為了拓展市場積累客戶群體，各大電商平台早已打造「墻壁」，不過早前中國工信部提出互聯互通，打破相關企業之間的壁壘。

據內媒報道，已有多家大型互聯網平台開始接入多種支付方式，平台間的「互聯互通」似乎已成新趨勢，將打破傳統「流量為王」的市場格局，並激發新一批電商的崛起，例如微信的私域運營、興趣電商等，京東、阿里等或需面對新一波挑戰。

近日，中國國家市場監管總局對43宗未依法申報違法實施經營者集中案作出處罰，阿里巴巴等科技皆被處罰。（中新社）

阮子曦：京東值博率更高

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，相較阿里巴巴，更偏好京東，因為「阿里巴巴集齊了投資者最不喜歡的因素於一身」，當阿里上季業績一出，投資者眼見監管陰霾化為現實，不單只增長放緩，公司管理層更下降2022財政年度的總收入指引，該指引創2014年上市以來新低。

阮子曦又指，相反京東業績穩健、「用戶滲透率未見頂」令人高看一線，截至9月底，京東年度活躍用戶按年增加25%至逾5.5億，對比內地現時的14億人口，未來滲透率有進一步上升空間。再者，從今年「雙十一」可見，內地消費模式逐漸改變，從爆買回歸理性消費，對阿里巴巴旗下淘寶售賣的低價服裝類有較大影響，而相對下高價值的消費電子及家居品類受影響較小。

至於阿里巴巴、京東未來股價走勢，他預計，阿里未來股價或先跌至上次低位132元，會有一波投資者「撈底」，及後反彈至140元，而京東或在下月中前，升至380元。兩者比較，京東值博率更高。