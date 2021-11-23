渣打︰2030年港出口增至9390億美元　平均年增近6%

渣打銀行最新調查報告《未來貿易2030：趨勢和市場》預測，全球出口貿易將於未來10年幾乎翻倍，由17.4萬億美元增加至29.7萬億美元，並揭示了13個大力推動有關增長的市場、主要貿易走廊及影響未來全球貿易的五大趨勢。

報告指，香港是全球出口增長的主要動力之一，預計出口平均每年增長近6%，至2030年超過9,390億美元。中國內地則是全球出口貿易增長的最大動力，預計出口平均每年增長超過7%，至2030年超過5萬億美元。

此外，有關調查顯示，三成國際企業目前已經或計劃在未來5-10年於香港進行採購，中國內地、日本和美國將是香港主要的出口貿易走廊，於2020年至2030年期間平均每年增長超過4%。

香港是主要的全球轉運中心，正增加對科技和創新的投資，至2030年時機械及電子、金屬及礦物及精密設備將主導出口，佔比分別為7１%、5%及4%。

渣打大中華及北亞地區金融交易業務部貿易及流動資金融資主管陳翠珊表示，報告預測全球貿易將翻倍增長，有力證明儘管全球化近年受到挑戰，步伐仍然前進。在區域貿易走廊增長之際，未來的貿易走廊仍然會跨越洲際。其中，香港將繼續是全球主要的貿易樞紐，並受惠於中國內地強勁的出口增長。