MPF行政費可大減三成？劉麥嘉軒解構「積金易」平台｜財經加零一

「打工仔」每月供強積金﹙MPF﹚，為退休生活未雨綢繆，但不少人質疑計劃回報不理想、行政費高等問題，與推出時希望市民享有退休保障的原意有落差。不過積金局早前表示，數碼平台「積金易」最快可於2025年初全面運作，更估計首兩年行政費減幅達三成。



積金局主席劉麥嘉軒接受《香港01》財經節目「財經加零一」時，就詳細解釋了《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》通過後，「積金易」如何進一步便利「打工仔」、企業，以及受託人等，利用「積金易」平台處理強積金供款，行政費用大減令成員受惠。



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積金局主席劉麥嘉軒接受訪問時表示，立法工作完成後，為「積金易」平台運作提供法律基礎，亦確立不同持分者的角色。

修例的其中一個重點，是訂立「直接轉移」的規範；所謂「直接轉移」，即是說受託人就強積金計劃所收取的行政工作費用，不能超過他們向積金易平台公司繳付的平台費。由於積金易平台公司以非牟利方式運作，因此只會以收回成本為原則去收費，當中所減省的行政開支，可透過受託人將收費下調，令計劃成員直接受惠。

料首兩年行政費可降三成

劉麥嘉軒估計積金易平台推出首兩年，計劃成員須支付的行政費用平均降低三成，推出後10年累計節省金額將高達300億至400億元。

另一個方面之處是，「打工仔」可能因為轉工等不同原因，有數個強積金戶口，平台推出後，可利用相關平台 一次過控制自己旗下的戶口；而「轉會」到另一個受託人的時間，由目前的約兩個星期，縮短至只有約一個星期。

僱主方面，她提到單是2020/21財年，積金局發出30多萬封遲交或欠交款通知書，涉及逾7,000萬元附加費用，但當中好多都是「無心之失」，如工作太忙而忘記供款，或填錯支票等。

提早提取強積金宗數 不等於「移民人數」

政府提出研究將退休成員的強積金轉為年金。劉麥嘉軒表示，強積金只是退休保障的其中一個支柱，其他包括個人儲蓄、政府的社會服務、醫療及房屋措施等，而年金可提供穩定收入予退休人士，局方會支配及配合政府研究工作。

提到近年以「永久離港」為理由申請提早提取強積金的金額及宗數上升，被指與「移民人數」上升有關。劉麥嘉軒解釋。申索背後的原因眾多，並不等同移民數字，當中或涉及僱員完成合約返回自己原居地，亦有移居內地生活人士；計劃成員亦未必只得一個強積金戶口，重申申索宗數不等於申索人數。

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