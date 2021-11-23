美國宣佈釋放5000萬桶戰略石油儲備　紐油僅輕微下跌

11月23日，美國總統拜登（Joe Biden）宣佈，美國將釋放5,000萬桶戰略石油儲備（SPR），將與其他國家一起協同釋放。其中3,200萬桶會以交換方式，提供予各成功中標的企業，餘下的1,800萬桶則會不遲於下月17日宣布出售。

消息公布後，油價未見大幅調整，紐約期油每桶最新報76.58美元，跌0.22%；布蘭特期油更上揚，最新報79.8美元，升0.13%。

稱今次為首與日英等國家共同行動

美國能源部於聲明內指出，釋放戰略石油儲備以回應油價處於7年高位，其目的是希望確保充足的石油供應以走出疫情大流行；又指出今次是美國政府首度聯合日本﹑中國﹑印度﹑英國及南韓等石油消費國共同行動。

能源部於聲明內指出，今次行動反映出總統拜登採取相應措施以降低企業成本，及推動經濟持續復蘇。

聲明內指出，若感興趣獲取釋出的戰略石油者，須於下月6日入標，中標者會在下月14日獲取有關合約，交付期由明年1月至4月，惟最快能在下月底獲交付。

聲明指出會不遲於下月17日，宣布售出最多1,800萬桶戰略石油；又指出已釋出的石油儲備會在2022至2024年之間收回。

日本將於周末釋出石油儲備

其他國家包括印度、日本、韓國、英國等。日本首相岸田文雄表示，他準備在周末釋放石油庫存。

據悉，印度計劃從其戰略石油儲備中釋放約500萬桶原油，之後可能還會有更多投放。這是其與美國及其他國家協調行動以壓低油價的一部分。

花旗集團（Citigroup）的分析師估計，美國和其他國家聯合釋放的石油可能是 「1-1.2億桶或更多」。