內憂科企數據稅　港股考驗支持　小米小鵬季績不俗｜港股早評

外圍回吐加上內憂科企數據稅，港股昨日收市創近一個半月新低，報24651點，考驗11月10日低位24481點，若然再跌穿，下級支持處二萬四水平。

《日經新聞》報道，有多個跡象顯示中國政府擬向科網平台企業開徵數據稅，以實現「共同富裕」目標。雖然數據稅落實與否屬未知數，但消息已即重創阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690），昨分別下滑3%、2.7%及3.1%。其中，阿里及美團連跌5日，分別累挫近兩成及逾一成。

至於小米（1810）季績接近市場預期上限，截至今年9月底止，小米第三季經調整淨利潤51.76億元人民幣，按年增長25.4%。收入上升8.2%至780.63億元。小米股價反覆走弱，力守20元關口，昨報20.7元。

小鵬季績勝預期，公司指引第4季預期可交付34,500至36,500輛汽車，季度營收則達71億至75億元。（龔嘉盛攝）

小鵬季績勝預期 價量齊升撑股價

小鵬汽車 （9868） 公布，第三季營業收入按年增長1.87倍至57.19億元人民幣，優於市場預期，列帳虧損為15.9億元，按年收窄21%，毛利率達14.4%，較去年同期的4.6%和第二季的11.9%改善。

小鵬汽車第三季交付25,666輛汽車，按年、按月增長199%及48%，超出21,500至22,500輛的指引上限。來到第四季，公司指引第4季預期可交付34,500至36,500輛汽車，相當於按年增1.66倍至1.8倍，按季就增34%至42%；季度營收則達71億至75億元，相當於按年增1.49倍至1.63倍，按季增27%至31%。由此可見，小鵬汽車在車企的晶片短缺和原料材料價格上升之下，有能力突圍而出，交付汽車及毛利率均有所提升。其美股（美：XPEV）大升8.3%，創7個月高。

美國總統拜登將與中國、印度、日本、南韓及英國協同行動，從戰略石油儲備中釋放5,000萬桶原油，並由12月下旬起投放市場，從而遏制油價。

高盛指美國「放油」太少 油價不跌反升

美國總統拜登將與中國、印度、日本、南韓及英國協同行動，從戰略石油儲備中釋放5,000萬桶原油，並由12月下旬起投放市場，從而遏制油價。白宮表示，如果必要，政府準備採取進一步的、未指明的措施。印度及英國將分別釋放500萬桶及150萬桶戰略石油儲備。

不過，高盛指，美國釋放的戰略儲備是微不足道，石油出口國組織與產油國盟友(OPEC+)不會因應美國與多國協同釋出5,000萬桶戰略石油儲備的行動，而作出增加產量的決定。油價不跌反升，昨升2.6%，重上78元。今日可留意石油股會否反彈。

另外，美國10年期債息升至1.67厘水平，拖累以科技股為主的納指，期間一度挫1.6%，收市只跌0.5%，報15775點。道指收市升194點或0.55%，報35813點。標指反覆回升0.２%，收市報4690點。