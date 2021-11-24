黑石KKR等擬競購Global Switch　估值逾800億　沙鋼為控股股東

《彭博》引述消息人士透露，隨著對數位基礎設施資產的爭奪升溫，黑石（Blackstone Inc.）和KKR＆Co.正考慮競購由江蘇沙鋼集團控股、中航信託支持的數據中心公司Global Switch Holdings Ltd。

消息人士又指，數據中心投資者DigitalBridge Group，以及營運商Digital Realty Trust Inc和Equinix Inc也表示對Global Switch感興趣。早前報道指，該數據中心公司的估值可能達到或者超過80億英鎊（折合約834億港元）。

消息人士又指，該項業務或會吸引到其他專注基礎設施的投資者和養老基金，惟相關磋商仍在進行中，不保證任何收購方將決定尋求發起收購，也不保證Global Switch的所有者將決定予以出售。

對於上述消息，黑石、DigitalBridge、Digital Realty、Global Switch和KKR的代表不予置評。Equinix發言人也沒有立即回覆置評請求，沙鋼的代表亦沒有立即回應。

據資料顯示，沙鋼集團從2016年起問開始收購Global Switch股權，最終由其實際控股的蘇州卿峰持有51%，餘下49%則由旗下附屬公司沙鋼股份香港收購。於深圳上市﹑由沙鋼集團持有26.64%股權的沙鋼股份（深圳﹕002075），曾計劃以188億元人民幣收購蘇州卿峰悉數股權，最終不獲批。