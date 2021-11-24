阿里創歷史新低　險守130關　伍禮賢：寧選京東趁回落吸納

阿里巴巴（9988）業績後股價一浪低於一浪，走勢更是跌至歷史低點，今日再度跌穿招股價。截至今日中午，阿里收市報131.1元，半日跌1.43%，成交額25.68億元。阿里巴巴股價走勢，在ATMXJ中可謂最弱，計及今日已是連跌5日，暫時累計超過兩成；投資者仍欲追揸沽，甚至博反彈，專家有何看法？



近期數家電商股如阿里、京東（9618）等紛紛出業績，坊間亦有很多分析將京東與阿里較量。不過，兩者相比之下，阿里巴巴季績明顯不及預期。光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，阿里巴巴業績揭示了其前景不太明朗，特別是公司將其2022財年的收入預測下調至按年增長20%至23%，收入指引創2014年上市以來新低，可謂是未來數季低迷的預警。

阿里巴巴（9988）今早低見130.9元，跌穿10月初低位132元，再創來港上市新低。（美聯社）

阿里調低2022財年收入預測 致前景不明朗

阿里巴巴季績顯示，截至9月底止第二財季營收錄2006.9億元（人民幣，下同），期內經調整後淨利潤按年減少39%至285.24億元，兩者均遜預期。股東應佔盈利53.67億元(人民幣‧下同)，按年下跌81.34%；經調整後盈利285.24億元，按年挫39.42%。

除了阿里自身業績差之外，伍禮賢表示，其實整個科技板塊仍處於弱勢，疊加中央監管持續，亦因螞蟻事件始起，阿里更是處於監管的「風眼位」，他相信阿里股價短期內仍會受壓。阿里今早低見130.9元，跌穿10月初低位132元，再創來港上市新低。伍禮賢更直言，不排除其股價有可能跌穿130元，或繼續尋底，建議投資者勿急於「撈底」。

伍禮賢指出，在大型科技股中，京東在今年下半年可算是少數錄得升幅的股份。（資料圖片）

伍禮賢寧選京東 待回落再作部署

不過，對於整個新經濟板塊，伍禮賢則認為，由於大部份科技股於今年下半年表現略為差，明年或有望略為轉好，不過直指阿里巴巴無論在消息或營業層面，也並非投資該行業的首選。投資者欲部署新經濟板塊，他則建議可考慮京東。

他指出，在大型科技股中，京東在今年下半年可算是少數錄得升幅的股份。與阿里巴巴相比，京東季績顯示其收入增長連貫性較強，預料未來收入仍維持較強勁的增長；加上在中國嚴監管底下，京東相對上影響因素較少，因此京東前景略勝一籌，惟目前股價已借業績炒上一定的高位，他建議投資者可待股價回落，於335元水平再部署。