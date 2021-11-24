香港元宇宙概念股？　GEM板羅馬集團建議改名羅馬（元宇宙）集團

創業板公司羅馬集團（8072）昨日宣布，透過企業重組方式於美國納斯達克單獨上市後，最新宣布獲區塊鏈概念公司授予認購期權，並建議改名為羅馬（元宇宙）集團。

羅馬集團收市後宣布，董事會建議將公司英文名稱由Roma Group Limited更改為Roma (meta) Group Limited，並採納中文名稱羅馬（元宇宙）集團有限公司，以取代其現有中文名稱羅馬集團有限公司作識別用途。

董事會認為，建議更改公司名稱將更有效反映集團之未來業務計劃及發展。董事會相信，新名稱將為公司提供更適合企業形象及身份，有利公司之未來業務發展，並符合公司及股東整體最佳利益。

獲授購股權可以購區塊鏈業務

另外，集團同時宣布，間接全資附屬公司Glorious Sky Group Limited，與授予人Alpha Excellent Limited，訂立該協議，獲授按認購期權價格購買授予人所持全部或任何部分認購期權股份之權利。認購期權可自該協議日期起計30年期間內行使。倘認購期權獲全數行使，認購期權之總行使價將為6,500萬港元。

Alpha Excellent Limited主要從事有關區塊鏈領域非同質化代幣及域名之開發，可讓最終使用者出售、租賃或交易建於特定區塊鏈上之定制域名。區塊鏈域名之先進功能為其可直接連結至加密貨幣錢包而並非網站。裝嵌有關技術之非同質化代幣元件亦有助於交易時實現先進之網絡安全。

羅馬集團網站上的業務介紹稱，公司提供最高專業水準的多元化服務，包括商業及無形資產評估、風險諮詢、天然資源評估、金融工具評估、房地產評估、購買價格分攤、機器及設備評估、藝術品評估、企業顧問、環境、社會及管治報告，以及信貸及風險評估等。