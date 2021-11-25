「石油戰爭」一觸即發　OPEC+會議或反擊美國

知情人士稱，沙特認為多國釋放戰略原油儲備可能會增加全球供應，進而降低油價，為了平衡這種短期的意外供需失衡，或與俄羅斯一道建議OPEC+暫停增產。OPEC+周一（11月22日）就警告了這種可能性，國際油價盤初上漲，美油一度衝破79美元，布油觸及83美元。

《華爾街見聞》報道，美國拜登政府11月24日宣佈將聯合日本、韓國、印度、英國等石油消費大國共同釋放約7,000萬桶戰略石油儲備，被一些分析師成為「反OPEC+聯盟正式成立」。

消息似乎正在印證華爾街對油價將漲勢不休的猜想——OPEC+產油國聯盟的領導國沙特和俄羅斯怒了，他們不打算坐視不理，或考慮在下周會議上（12月2日）宣佈暫停增產。

OPEC+或宣佈暫停增產

《華爾街日報》援引知情人士獨家報道，沙特和俄羅斯正在考慮改變OPEC+產油政策，作為對美國聯合石油消費國釋放戰略原油儲備的報復行動。否則，OPEC+原本計劃每個月都提高產量40萬桶/日，直到明年該聯盟的產油量重回疫情前水平，即扭轉疫情後史無前例的龐大減產。

據悉，沙特認為多國釋放戰略原油儲備可能會增加全球供應，進而降低油價，為了平衡這種短期的意外供需失衡，該國或建議OPEC+暫停增產。不過，過去一年與沙特產生油產政策分歧的阿聯酋和科威特都不同意暫停增產，阿聯酋周初還稱OPEC+沒有必要調整生產計劃，更不用超量增產。

本周一，總部位於沙特利雅得的國際能源論壇IEF便警告稱，不排除OPEC+會增加石油產量，但如果石油消費國釋放石油儲備，OPEC+可能改變計劃。同期也有OPEC+代表們證實，如果美國、日本和印度等多個國家釋放戰略石油儲備，OPEC+可能會調整產油計劃。

正如RBC Capital Markets首席大宗商品策略師Helima Croft此前的警告，美國聯合多國釋放戰略儲備，可能給華盛頓和利雅得之間的雙邊關係帶來新緊張，或將使得美國與OPEC+、包括其老牌盟友沙特走向對立面。長期以來，與沙特的關係是美國在中東關係的傳統基石。

面對這場一觸即發的石油生產國與消費國之間「拉鋸大戰」，華爾街分析師們已紛紛押注OPEC+將以暫時放棄增產計劃來回擊，油價還會越漲越高，直衝100美元/桶。

油價或升至100美元

彭博石油策略師Julian Lee認為，OPEC+產油國集團將放棄至少兩個月的增產計劃以抵消以多國協同釋放戰略石油儲備的影響，即明年1月和2月都不會各增加40萬桶/日的產量。

道明證券也稱，美國帶領多國釋放戰略石油儲備可能會導致OPEC+重新考慮增產計劃，OPEC+有限的有效閒置產能和不會增產的可能性或令產量低於市場預期，為明年的油價帶來上行風險。

瑞銀認為，OPEC+可能不會在明年1月增加40萬桶/日的產量，釋放戰略石油儲備不能解決投資不足和需求仍在上升造成的失衡問題。高盛則稱，OPEC+沒有積極增加石油供應的動機，如果伊朗不回歸油市，油價可能很快漲破90美元。

同時，前美國能源部長Dan Brouillette今日也批評道，拜登政府釋放戰略石油儲備是一個失策。

素來以毒舌著稱的金融博客Zerohedge指出，白宮也許會用禁止美國原油出口來回應OPEC+的報復，「但這會帶來災難性的後果」。正如高盛最新研報所說，出口禁令將嚴重擾亂美國和全球石油市場，併成為試圖降低油價但適得其反的工具，「享受低油價吧，因為它還會走得更高。」