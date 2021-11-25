美國通脹指標爆表　PCE創31年高　聯儲局會議紀要暗示或提前加息

美國商務部數據顯示，被聯儲局密切追蹤的通脹指標個人消費支出（PCE）物價指數在10月飆升至31年新高。當日，在聯儲局公布的最新一次FOMC會議紀要顯示，聯儲局決策者承認，高通脹可能會持續得他們此前預期的還要久，必要時將加快縮減購債規模（Taper）節奏，並提前加息。

《中國證券報》報道，就市場表現看，美股走勢較為平穩，並未受明顯影響；美元指數則明顯拉昇走高。

相較於以往一貫的「通脹暫時」論，聯儲局在此次公布的會議紀要中對通脹有了措辭變化：承認「高通脹可能持續更久」。

聯儲局會議紀要顯示，在本月初的貨幣政策會議上，與會的聯儲局官員「普遍認為，當前美國通脹的高水平主要是可能屬於暫時性因素的體現，但認定，可能要在比他們之前評估的更長時間之後，通脹壓力才會減退。」

會議紀要還顯示，與會聯儲局官員表示，新冠變異病毒激化了供應鏈問題，助長了商品的持續高水平需求，增加了物價的上行壓力。能源價格上漲、名義薪資的強勁上漲、房租成本上漲都是通脹上升的推手。多名與會者指出，一些因素可能暗示美國高通脹可能更頑固。

事實上，在聯儲局公布會議紀要前的幾個小時，美國商務部公布的數據也證實了美國的「高通脹」。數據顯示，美國10月PCE物價指數按月增0.6%，較9月0.3%的增幅翻倍；按年增5%，顯著高於9月4.4%的增幅，並創1990年11月以來的31年最高。排除波動較大的食品和能源價格後，美國10月核心PCE物價指數按月增0.4%，較9月0.2%的增幅翻倍；按年增4.1%，顯著高於9月的3.6%和聯儲局的官方通脹目標2%，也創1991年1月以來的近31年最高。

聯儲局會議紀要顯示，聯儲局內部的「鷹」聲相比以往更加強烈。聯儲局會議紀要顯示，一些與會者認為，每月淨資產少買150億美元的步調可能保證聯儲局在加息時處於更有利的地位，尤其是考慮到通脹壓力的情況下。

會議紀要還顯示，聯儲局決策者承認，高通脹可能會持續得比他們此前預期的還要久。一旦高通脹威脅到聯儲實現自身的就業和通脹雙重目標，將加快Taper節奏，可能比目前預計的速度更快加息。

聯儲局主席鮑威爾被提名連任主席一職。（美聯社資料圖片）

事實上，在日前聯儲局主席鮑威爾被提名連任主席一職後，市場便圍繞聯儲局或轉為鷹派展開討論。

嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones表示，「鮑威爾被再次提名，顯然市場正在考慮聯儲局加速Taper和提早首次加息時間的可能性。」

中金公司認為，聯儲局可能會適當加快Taper的速度，具體節奏仍有待觀察。首先，聯儲局繼續購債對美國經濟復甦帶來的幫助作用較小，對金融市場的運行也無太多正面意義。其次，儘快結束購債可以為加息留出充足的空間。往前看，最快的一種可能性，即聯儲局把每月削減購債的額度從當前的150億美元提高至300億美元，購債結束的時間將從明年6月提前至明年3月。

隨着聯儲局「鷹」聲漸顯，美元指數持續走高。在會議紀要公布後，美元指數明顯拉昇，一度升至96.9上方；11月，美元指數已漲超2.8%。