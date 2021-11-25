維他奶半年利潤大瀉95%　內地業務急走樣　錄近3300萬經營虧損

早前已發盈警的維他奶﹙0345﹚公布截至今年9月底止中期業績，股東應佔溢利3,280.4萬元，較去年同期賺6.71億元大瀉95%，每股盈利3.1港仙；集團不派中期息，原因是由於業績不理想，以及須要優先恢復中國內地業務的表現。

內地業務由賺變蝕

期內，收入下跌18%至36.04億元。其中，本港收入按年升2.68%至10.24億元，錄1.24億元經營溢利，按年跌41.6%，而內地收入則按年挫28.23%至22.74億元，錄3,258.7萬元經營虧損，去年同期錄7.43億元經營利潤。

期內，毛利率下跌至48%，主要由於銷量減少、推廣費用支出較高，以及政府補貼減少所致；經營溢利則下降 95%，主要是由於中國內地的銷售下滑；加上 2019 冠狀病毒病疫情逐漸受控，政府減少提供有關疫情的補貼，同時集團恢復去年於疫情下減少的廣告和推廣支出等。

維他奶稱，儘管面對上述的重大逆境及困難，集團已展開一項周詳計劃，在繼續推動其他增長中市場的同時，加速中國內地的銷售復甦。透過推出新產品及加強銷售執行，預計中國內地業務將在下一個財政年度重拾增長勢頭及恢復盈利增長。

7月捲刺警案風波 股價急挫

今年7月1日，銅鑼灣發生一名持刀男子襲擊警員後自殺的事件，其後網絡上流傳一份懷疑由襲擊者生前任職的維他奶公司發出的內部通告，指他在事件中「不幸逝世」，又向其家人表示慰問。有關用詞令一些網民發起杯葛行動，內地藝人龔俊、任嘉倫更隨即發佈聲明，宣布取消為維他奶代言。

受事件拖累，維他奶當時股價急瀉，也有報道指內地有商店暫停出售維他奶的貨品。

講及內地收入下挫，維他奶於最新業績報告指出，7月至9月大部分時間產品未有充份上架及投放廣告，第二季度的收入因而受到影響。