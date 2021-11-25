高盛：美國欲通過禁止石油出口來壓價　只會適得其反

據《財聯社》報道，拜登政府正面臨壓力，要求恢復原油出口禁令，以補充美國主導的戰略石油儲備釋放。但高盛（Goldman Sachs）分析師近日警告稱，此舉可能不僅無法給油價「降温」，還可能會適得其反。

高盛分析師們在最新的一份報告中指出，釋放原油儲備可能也會被證明是無效的，他們重申了自己的觀點：「這種政府干預並不是解決油價上漲的辦法，而油價上漲是對產油國供應遲緩的必然結果。」

美國總統拜登11月23日宣佈，美國將從戰略石油儲備中釋放5,000萬桶原油，而中國、印度、日本、韓國和英國也將釋放它們的石油儲備。與此同時，一些民主黨議員呼籲恢復原油出口禁令，至少暫時恢復。一項長達40年的幾乎所有美國原油出口禁令於2015年被廢除。

若當地供應過剩反迫使煉油廠關閉

為什麼禁令會適得其反？分析師們解釋稱，美國平均每天出口300萬桶原油，但美國煉油廠沒有足夠的產能處理這部分原油。如果國內原油供應過剩，將迫使煉油產關閉生產，投資和產量很快將出現大幅下降。

與此同時，全球市場每日將失去300萬桶的WTI原油供應。因此布蘭特原油價格需要飆升，以抑制需求，因為根本沒有足夠的閒置產能來彌補美國造成的缺口。

最後，由於美國要從歐洲進口汽油，美國汽油價格將飆升，以抑制國內需求，對美國經濟活動造成負面打擊。而「汽油價格上漲」將成為拜登政府的一個重要政治問題。拜登此前曾誓言，汽油價格「不久」就會下跌。