瑞銀胡一帆料明年農曆新年前或降準一次　人民幣趨回穩

瑞銀今日發布《2022年度展望》，該行預計明年環球經濟增長會呈現「先高後低」的格局，而中國經濟則是「先低後高」。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆指，隨着美國聯儲局宣布逐步退出量化寬鬆，預期明年將會是「強美元」的一年，10年期國債息率明年將會升至2%。由於歐洲日本等地貨幣政策仍較寬鬆，美元兌歐元﹑日圓更強。

胡一帆指，由於中國經濟增長放慢，第四季有可能低於4%，但全年仍可達到7.5%至8%，明年目標大約5.5%。（資料圖片）

中國GDP增長第四季或低於4%

胡一帆指，由於中國經濟增長放慢，第四季有可能低於4%，但全年仍可達到7.5%至8%，明年目標大約5.5%。她認為，由於經濟增長乏力，相信中央將放鬆貨幣政策，除了透過中期借貸便利注入流動性之外，加快地方政府發債，更預期在明年春節前降準一次。

面對美國明年收緊貨幣政策，中國同時放寬以刺激經濟，會否憂慮政策背離導致人民幣有資本外流壓力。胡一帆分析指，雖然在美聯儲收緊貨幣政策下，美元預期走強，但由於中國本身的貨幣政策與其他國家不同，例如歐美日是幾乎零利率甚至負利率，相反中國的市場利率高於2%，故此仍然有不少空間操作，而中央亦有很多政策工具。

人民幣趨向回穩 金價明年底回至1650美元水平

該行預期，人民幣近期走強，預計未來三個月會稍為降溫，至6.5兌一美元水平，六個月內則維持6.5至6.6水平，不會出現單邊貶值。

被問到下半年國內消費增長疲軟，胡一帆認為由於下半年疫情仍然比較反覆，服務類消費受影響較大，商品消費相對較佳。她認為在中國舉行冬奧後，有關防疫的措施得以放鬆，下半年消費增長回覆較快，或重回高單位數增長。

另外，瑞銀預期明年通脹壓力將會放緩，又預期油價降溫，趨向平穩。金價方面，隨著美元走強，預計明年底金價將回落至每盎司1,650美元。