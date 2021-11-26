畢加索情人香江首辦展覽　王穎妤協辦　邱達昌朱太齊撐場｜溫多娜

香港嶄新視覺文化博物館M+近日開幕，讓市民不用去歐洲，也可大飽眼福。M+開幕初期，只接受預約，定必人山人海，不過，香港作為國際城市，想沾染下藝術氣息，又豈止一處？

有朋友就向溫多娜介紹了由香港佳士得聯同HomeArt舉辦的「弗朗索瓦絲‧吉洛：百年風華」展覽。弗朗索瓦絲‧吉洛（Françoise Gilot）何許人也？她其實是一位才華橫溢的獨立女性藝術家，在21歲時已是巴黎畫派備受推崇的成員之一，更曾與西班牙著名藝術家畢加索（Picasso）相戀十年。

聽到此介紹，便知展覽不簡單，更為難得的是今次是香港首個以弗朗索瓦絲‧吉洛為主題的展覽！溫多娜收到風，是名媛王穎妤與吉洛閒聊間，知悉吉洛從未在香港辦過展覽，於是特登在她生日（11月26日）期間為其舉辦畫展，認真有心。

翻查資料，HomeArt HK Limited大股東正正是王穎妤。

展覽昨日（25日）率先舉行預覽（Private Exhibition preview），現場所見，王穎妤一眾家人齊現身撐場，另外有不少金融猛人如遠東發展（0035）主席邱達昌、金利豐金融（1031）行政總裁朱李月華（朱太）、雲峰基金聯合創辦人蔡朝暉等，到場觀賞展覽。

展覽今日（26日）開始，展期至12月1日。在疫情封關下，難得有此高水準展覽，不妨留意。