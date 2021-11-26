黑色星期五港股挫659點　阿里見上市新低　道期曾瀉逾900點

【16:31】港股全日瀉659點

今日美國的黑色星期五，傳統上當地市民已將目光聚焦於各大百貨公司等零售地點，在店外排隊，務求在最快時間入場搶購更多平價貨。今日港股亦一地平貨，卻未見投資者低撈，其中阿里（9988）更失守130元，為於香港掛牌以來首次。在阿里等科技股拖累下，大市全日跌659點。相信經歷今個黑色星期五大跌市後，不少投資者心情猶如黑雲密布。

恒指收市報24080點，跌659點，國指跌233點，報8576點，科指報6151點，跌206點，成交額為1,297.9億元。

阿里以全日低位收市，報129.1元，跌4.7%，騰訊（0700）跌3%，報463.4元，即將公布季績的美團（3690）跌3.9%，報263.6元，小米（1810）跌2.7%，報19.06元，即將晉身藍籌股的京東（9618）跌2.4%，報346元。

油價下挫拖累油股表現，中海油（0883）跌2.1%，報7.78元，中石油（0857）跌3.4%，報3.41元，中石化（0386）跌3%，報3.56元。

濠賭股亦捱沽，金沙（1928）跌7.2%，報19.72元，銀娛（0027）跌6.8%，報46.15元，永利（1128）跌6.5%，報7.8元。

至於在內地經營連鎖火窩餐廳的海底撈（6862），收市報18.06元，跌5.3%；九毛九（9922）瀉6.9%，呷哺呷哺（0520）跌5%。

除港股下挫外，亞太區股亦普遍受壓，其中日本股市大跌逾800點。歐美股市亦受波及，美股三大指數期貨皆下挫，道指期貨曾挫逾900點，最新報34953點，跌879點，標普500期貨跌96點，報4612點，納指期貨跌217點，報16191點。

【15:48】油價下挫拖累油股表現

油價大跌，紐約期油每桶最新報75.23美元，跌4%；布蘭特期油最新報79.25美元，跌3.61%。

油價下挫拖累油股表現，中石油（0857）跌4%，報3.39元，中海油（0883）報7.76元，跌2.4%，中石化（0386）跌2.7%，報3.57元。

【15:31】阿里失守130元

阿里（9988）跌勢未改，失守130元大關。

【15:31】道指期貨挫逾700點

美股期貨表現疲弱，道指期貨跌737點，報35098點，標普500期貨最新報4629點，報79點，納指期貨最新報16227點，跌181點。

【13:17】恒指瀉600點

恒指跌幅放大，現報24129點，挫617點或2.5%。

【13:04】恒指瀉逾550點

港股午後開市，恒指跌幅稍稍放大，現24185點，挫554點或2.24%。

金沙、銀娛及海底撈齊瀉逾半成，石藥集團續保不失，漲0.485%。

【12:00】港股半日瀉逾500點

恒指半日瀉逾500點。恒指中午收報24213點，挫526點或2.13%；國指報8626點，跌183點或2.08%；科指跌164點或2.58%，報6194點，大市成交659億元。

賭股反彈無力，金沙及銀娛分別瀉5.97%及5.34%。

海底撈﹙6862﹚挫4.71%，報18.18元。阿里健康﹙0241﹚挫4.49%。

科技股方面，美團績前挫4.3%，騰訊及阿里巴巴分別挫2.93%及2.88%。小米集團﹙1810﹚則跌1.73%。

藍籌股僅石藥集團維持「強勢」，半日升0.48%。

此外，日經225挫近3%，報28635點，瀉863點。

【11:23】美團績前瀉逾3.5%

港股維持約500點跌勢，重磅股方面，美團﹙3690﹚今日放榜，大瀉3.57%，報264.4元；阿里巴巴﹙9988﹚跌1.77%，報133元；騰訊控股﹙0700﹚跌1.92%，報468.6元。

另外，友邦保險﹙1299﹚瀉3.08%，報84.8元。

【11:06】日股急挫800點

日股跌勢加深，日經225指數現瀉805點或2.73%，報28693點。

恒指現報24230點，挫509點或2.06%；國指報8648點，跌160點或1.82%；科指跌128點或2.02%，報6230點。

賭股急瀉，銀娛﹙0027﹚挫4.34%，表現差絕藍籌，金沙﹙1928﹚亦瀉4%。

藍籌股僅石藥﹙1093﹚有得升，現漲0.36%。

【10:21】賭股急瀉 金沙挫近半成

恒指現報24277點，挫462點或1.77%；國指報8659點，跌150點或1.71%；科指跌129點或2.04%。

賭股急瀉，金沙﹙1928﹚瀉4.91%，表現差絕藍籌，而銀娛﹙0027﹚亦挫4.14%。

百威亞太﹙1876﹚亦挫3.18%。

藍籌中，僅石藥集團﹙1093﹚及藥明生物﹙2269﹚有得升，分別漲0.6%及1.3%。

【09:36】 港股瀉逾400點

港股低開後跌勢加深，恒指現報24325點，挫414點或1.67%；國指報8680點，跌129點或1.47%；科指跌47點或1.22%。

藍籌股中，僅一隻有得升，恒安國際﹙1044﹚升1.3%，報39.5元。

美團現挫2.261%，報268元。

【09:20】 港股挫近240點

港股開市偏軟，恒指開報24502點，挫237點或0.96%；國指開報8719點，挫89點或1.02%；科指開報6292點，跌65點或1.03%。大市成交額25億元。

舜宇光學﹙2382﹚瀉2.36%，成表現最差藍籌股。

重磅股份方面，阿里巴巴﹙9988﹚跌1.62%、友邦﹙1299﹚跌1.2%、滙控﹙0005﹚跌1.08%、騰訊﹙0700﹚跌1.08%。

美團﹙3690﹚今日公布季績，跌2.26%。

【09:10】 亞股早段全線向下

道指期貨今早跌逾兩百點，拖累亞股早段全線向下。日經225指數現瀉511點或1.74%，報28985點；南韓KOSPI指數跌11點或0.39%，報2968點；澳洲普通股指數跌51點或0.66%，報7685元。

恒指黑期暫挫262點或1.06%。