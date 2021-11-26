港股插500點劍指全年低　盧駿匡：下周或見反彈　呢隻藍籌要沽！

港股再踏上尋底之旅，今早裂口低開237點後，跌幅逐步擴大，早段跌穿11月10日低位24481點，更一度插547點失守24200點關。中午收報24213點，跌526點，成交額659.22億元。



由年初至今，港股氣氛可謂大相逕庭，由「全民皆股」變成「港股已死」。結好證券客戶投資組總裁盧駿匡亦指出，有客戶向他表示「港股好難炒」，他亦認為港股的弱勢正正是磨滅投資者意志，利好消息有限，但利淡消息不斷，建議投資者應該靈活部署倉位，留意到出現弱勢時應以淡倉部署。

恒指今日在低位再現裂口低開，疲態盡現，但盧駿匡預計，單論今天的跌勢已經差不多結束，始終今日已回補10月7日的上升裂口，下一個重要關口落在10月5日的全年低位23681點。

盧駿匡認為，根據前跌浪的持續日數及波幅，估計港股下周將會結束今輪跌浪。（Bloomberg）

下周期結後或見反彈 上望50天線

以10月26日至11月10日的跌浪計算，大概維持12個交易日；而以11月16日起至今計，跌勢已維持9日。盧駿匡認為，下周一為期結日，港股走勢或更波動，但以前跌浪的持續日數及波幅，估計港股下周將會結束今輪跌浪，並出現反彈。根據11月10至16日的反彈浪，估計恒指有力反彈至25000點水平，亦即是貼近50天線的水平。

指標方面，盧駿匡指出，雖然今天9日RSI（相對強弱指數）已跌至低於30的水平，反映大市有條件反彈，但強調RSI超賣之下可以更超賣，並非代表已經見底。然而，觀乎整體港股市寬，近期由周一的48.96回升至53.68，反映整體港股表現不俗，而恒指成份股是相對落後。盧駿匡補充，由於短線市寬處於大約50的水平，並非嚴重超買或超賣，難令後市出現明顯方向。

美團今日公布第三季業績，資金已率先沽出，半日跌近4%。（資料圖片）

看好領展 沽美團開淡倉

個股方面，盧駿匡認為港股選擇有限，「科網股隻隻散」，然而公用股表現較悶，他較為看好是近期逆市企穩的領展（0823）。他認為領展由11月1日開始橫行格局，中線呈現一浪高於一浪的走勢，而公司業績對板，又有新收購行動，相信投資者可「財息兼收」。

相反，今日公布第三季業績的美團，盧駿匡相信表現未感樂觀。觀乎小米和騰訊公布季績後隨後插水，加上績前沒有資金炒上，相信「聰明錢」已在績前密密出貨，故此他認為有貨者應沽出止蝕，並可作淡倉部署。

美團下方有三大支持位，包括10月8日上升裂口的底部258.2元；8月份低位的頂部239元；以及最重要的支持、10月6日「大陰燭」收市價228.6元。盧駿匡相信，美團績後股價將會插水，未來幾天有可能跌至228.6元的水平，亦是量度波幅的重要位置，建議投資者靈活部署淡倉。