Black Friday恒指挫3%亞洲最弱　阿里巴巴刷上市新低｜一周回顧

變種病毒再現，觸發環球股市急挫迎「Black Friday」，周五亞洲股市一片腥風血雨，當中恒指單日下挫2.7%，成區內跌幅最大指數（亞洲其他主要股市跌幅介乎0.6%至2.5%），全周計恒指跌幅近千點，險守二萬四大關，創逾一個月新低。科網股監管重臨，有報道指人行明年3月起禁微信及支付寶個人收款碼用作經營收款，阿里巴巴（9988）刷上市新低，騰訊（0700）亦挫近4%，險守460元關口。



變種病毒+科網監管 恒生科指一周挫近5%

市場受多重利淡因素困擾，首先是市場憂新冠肺炎新變種病毒「B.1.1.529」令環球經濟再度「死火」，歐洲多國確診創新高，包括經濟實力強的德法兩國。雪上加霜的，是中資科網股再度面臨監管問題，進一步加劇股市恐慌情緒。

總結全周，恒指指數本周累跌3.87%或969點，是連續第二周下挫；恒生科指跌幅更大，全周累跌4.74%或305點。

今次的科網監管要求在於兩個方面，一是互聯網廣告，二是支付業務。內地市監總局發官方文件，建議將互聯網直播方式的廣告納入管理，不可在網上發布處方藥及煙草廣告，亦不可在網上發布面向幼兒園及中小學的校外培訓廣告。另外，最令市場擔憂的，可謂是《北京日報》報道指人行明年3月起禁微信及支付寶個人收款碼用作經營收款的消息。

阿里巴巴股價刷上市新低，市場憂科網監管加大。（資料圖片）

微信支付寶收款碼禁用作經營收款 阿里遭「由頭沽到尾」

監管要求連環出台，騰訊及阿里巴巴股價齊捱沽，阿里巴巴可謂遭市場「由頭沽到尾」，以全日最低位收報129.1元，下挫4.6%，再刷本港上市以來新低。騰訊股價最多挫3.7%，險守460元關口收市。

據內地報道引述人行有關部門負責人解釋，有一些不法分子利用「跑分平台」，以高額收益吸引大量人員使用個人靜態收款條碼，與賭客「點對點」線上遠程轉移賭博資金，將資金分拆隱藏於眾多正常交易場景。

舜宇成逆市奇葩，受惠「元宇宙」概念（資料圖片）

新經濟股績後「見光死」 小米破一年低

除了監管問題之外，多間科網及新經濟股在業績後「見光死」，當中小米（1810）第三季多賺25%，雖然優市場預期，不過績後股價卻一舉跌穿20元大關，創逾一年低位，主因市場認為小米有三大難題，分別是（1）芯片短缺問題未解，令手機業務收入接近零增長、（2）手機出貨下挫對互聯網業務影響：（3）小米汽車投資額大卻未見競爭優勢。

舜宇成逆市奇葩 受惠「元宇宙」概念

本周跌幅最大的科指成分股是阿里健康（0241），全周挫17.5%，股價創兩年以來新低。主因公司經歷去年下半財年增長放慢後，今年上半年更出現盈轉虧蝕2.3億元。現時市場擔憂內地加強管控線上診症對集團的影響，大和削阿里健康目標至15元。

藍籌中，手機鏡頭股舜宇光學（2382）成逆市奇葩，全周錄得逾5%股價進帳，主要動力是舜宇為全球首三名的VR（virtual reality）/AR擴增實境（Augmented Reality）生產商，投資者憧憬受惠近期熱炒「元宇宙」概念。另外，大摩引述管理層料明年智能手機鏡頭升級將開始，料鏡頭模組毛利率改善。