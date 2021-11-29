高速造紙毛毯利潤吸引　環龍控股專注其中潛力值期待｜聶振邦

傳統第四季是新股上市旺季，但受疫情、環球市況及監管政策影響，上市的進度較平常慢，目前「排隊」在香港主板上市公司逾200家。港股市場仍具吸引力，尤其是基本面良好及屬行業稀缺的公司。作為中國市場前五大中唯一在中國設立總部的造紙毛毯製造商，環龍控股正是其中之一。

中國五大造紙毛毯製造商之一

對不少投資者來說，「造紙毛毯」一詞或較陌生，實則造紙毛毯對於造紙機好比輪胎對於汽車，是造紙機不可或缺的耗材。造紙工業是內地龐大工業之一，行業蓬勃發展給造紙毛毯帶來巨大的增長空間，所以今次部署在港上市，將成為造紙毛毯第一港股，為投資者提供具升值潛力的圖利契機。事實上，環龍控股在業內的基本面亦見出眾，現為中國市場五大造紙毛毯製造商之一，是行業標準的制定者與領導者，而且是五大中唯一本土造紙毛毯製造商，全面深入了解中國市場，對市場及產品趨勢反應迅速，在服務客戶時更到位。

造紙毛毯行業壁壘高，皆因造紙毛毯的客戶黏性強，客戶對產品的信任和與公司良好關係的建立需要在長期、持續的合作中逐漸形成。長期以來，集團優良的產品與服務使得老客戶依賴度高、流失率極低。造紙毛毯需針對不同客戶、不同紙機量身定制，對企業的柔性設計、柔性製造和柔性服務能力要求非常高；相關技術能力需要在實踐中積累、沉澱大量的經驗與資料，故此令有意進場的新加入者很難跨越此壁壘。畢竟環龍經過長年人才團隊建立，透過長時間不斷挖掘和培養，才形成今日這支人才團隊。

造紙毛毯是造紙機不可或缺的耗材。（資料圖片）

高技術並掌握大量數據具分析能力

鑒於集團在行業中具領導地位，客戶包括幾乎所有的十大中國造紙商。在國產銷量上升趨勢明顯之下，集團生產優質的高速造紙毛毯時，同時成為行業品質標準的制定者；並且集團擁有高技術，可定制化高端產品，又掌握大量數據及具備分析能力，為客戶提供紙機運行效率提升解決方案，助提升生產效率。行業當中「高速造紙毛毯」業務能帶來較一般造紙毛毯為高的毛利率，所以集團投放較多資源在相關發展，收益持續增長，於去年約5,500萬元人民幣，增長高達40.6%。集團此業務亦較整體行業出色，於收益和銷量占比為31.5%和26.3%，高於行業平均的10.4%和10.5%。

集團整體毛利率亦持續攀升，於2018至2020年分別為48.9%、53.4%和54.5%；並能保持高股本回報率 (Return On Equity, ROE)，於2020年為24.9%，高於常見的為15.0%或以下。有見及此，集團繼續加強研發能力，提升紙機運營數位化系統，重點提升紙機運營效率的大數據分析能力，提升數位化設計和數位化生產水準；並銳意打造以紙機效率為核心的紙機服務生態圈。未來集團也會建設國家級工程技術中心，以省部級企業技術中心為基礎，聯合國內外研究院所，使之成為造紙及造紙毛毯行業一體化的研發運營技術平台，以及行業測試中心、交流中心和標準中心。故此不難想像未來三至五年集團業務可望有輝煌發展，上市後有能力為股東帶來穩定而持續的資本增值效果。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。