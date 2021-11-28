羅致光：料港人平均壽命近百歲　籲買年金確保穩定收入

勞工及福利局局長羅致光今日（28日）在網誌撰文，提及有關政府統計處日前公布1986至2020年香港死亡趨勢。他表示，數據一出，社會討論焦點落在香港維持全世界最長壽的地區，他認為此數據可視作為不少政策的分析工具，更建議市民購買終身的公共年金。

羅致光：統計處數據或低估市民預期壽命

羅致光稱，根據估算，2020年出生的男嬰會活到82.9歲，女嬰會活到87.95歲。惟他認為，若從過往香港死亡率的變化趨勢來看，有關估算或低估這批嬰兒的未來平均壽命。

他舉例，假設死亡率下降趨勢持續，以去年出生的男嬰為例，粗略估計他們的平均壽命應該接近100歲，相信到2090年，他們在70歲退休的機會應該十分低；假若22歲大學畢業，平均要工作半個世紀，平均活多近80年，故應檢視未來的教育方向。

購買合資格延期年金保單時，宜先計算清楚負擔能力及退休後需要。（資料圖片）

他又推算，假設過往65歲以上男士死亡率下降趨勢持續，去年65歲的男士之平均壽命將超過90歲，如果買了一份到90歲屆滿的年金，他將有超過一半的機會在90歲以後的生活開支無以為繼，故他推介市民購買終身的公共年金。

女士平均壽命比男士長 建議購買終身公共年金

羅致光又強調，女士的平均壽命較男士長5年，因此建議男士，如果太太沒有退休金或強積金，應為她們買多一份年金。他舉例一名男士在65歲時，為自己和同齡配偶各買50萬元公共年金，以後每年可合共領取約6.6萬元，到90歲時將已合共領取超過166萬元；到100歲時將已合共領取超過233萬元。如果是過百歲人瑞，仍可繼續領取下去。

他稱，有關安排一方面保障女士們比男士們長壽所帶來的額外財政風險，亦讓女士們每月都有穩定收入，兩老的家庭也會更和諧。