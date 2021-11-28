因未按時提交Q3財報　FF收退市警告　上市4個月股價高位腰斬7成

電動汽車公司法拉第未來（FF）近日稱，因未可按時提交第三季度財務報告，收到納斯達克信函提醒。按照納斯達克的規定，若在規定期限內沒有提交相關的報告，法拉第未來或會被除牌。

根據納斯達克信函內容，法拉第未來需要在60天內提交有關報告，向美國證監局提出一份合規計畫，若規劃能獲得納斯達克通過，便可在所規定的報表到期日之後最多180天之內，重新獲得合規。

根據最新的消息顯示，法拉第未來將被列入不符合納斯達克標準的名單當中。

電動汽車公司法拉第未來（FF）近日稱，因未可按時提交第三季度財務報告，收到納斯達克信函提醒。（VCG）

FF：因沽空報告正進行調查 延遲交財報

據法拉第未來內部人士解釋，未能在規定期限內提交財報，是因為10月初美國知名做空機構 J Capital Research 就法拉第未來發佈一份關於賈躍亭創辦的Faraday Future公司的沽空報告，稱FF是「新興的電動汽車騙局」，而需要進行調查。

該機構通過現場走訪調研、對公司財報數據以及技術能力的分析，並結合其上市後系列資本運作等斷言，「我們認為，FF公司永遠也賣不出一輛車。到目前為止，它不過是一個從美國投資者那裏募集資金的桶，然後把錢倒進其創始人、中國最知名的證券詐騙者賈躍亭創造的債務黑洞。」

法拉第未來內部人士續指，公司正在進行調查，以回應做空機構的指控。在調查結束前將無法公佈財報，而調查結束的時間目前還無法確定。

上市四個月股價高位腰斬約7成

法拉第未來（美：FFIE）於今年7月22日正式在納斯達克掛牌上市，發行價每股為13.78美元，開盤報16.8美元，較發行價上漲 22%，開盤總市值達54億美元。

不過，上市4個月，FF的股價已從高位腰斬逾半。上周五（26日）盤中股價一度跌至5.88美元，創上市以來新低，距離其股價高位的20.75美元瀉逾71.7%，總市值蒸發逾48億美元。