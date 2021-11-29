洗米華案｜周焯華被捕震散濠賭股　永利澳門大瀉近9%

綽號「洗米華」的「亞洲新賭王」周焯華被捕惹來持續關注，也令投資者關注對濠賭股的影響。

摩根大通發表最新報告指，就上述案件，預計未來數周，澳門來自貴賓廳的收入將縮減30%至50%。該行續指，周焯華是澳門博彩中介龍頭，其業務佔中介市場40%至45%，或當地以2019年計的整體賭收約15%，認為此事將對行業帶來一定的影響。

受消息影響，加上變種新冠病毒Omicron蔓延陰霾，濠賭股今日受重挫。銀河娛樂﹙0027﹚、金沙中國﹙1928﹚、永利澳門﹙1128﹚及澳博﹙0880﹚早段分別挫6.06%、7.61%、8.84%%、6.69%。

太陽城集團今早停牌

上周五﹙11月26日﹚，温州市公安局發布案情通報稱，以犯罪嫌疑人周焯華為首的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節嚴重。近期，温州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。消息傳出後，澳門特區政府司法警察局亦採行動，證實已於上周六﹙27日﹚凌晨拘捕一犯罪集團的周某及其餘10人。周某等11人對架設海外賭博平台等行為供認不諱。

周焯華被捕，其任主席的澳門賭廳集團太陽城集團﹙1383﹚今早宣布短暫停牌。而太陽城集團旗下的太陽娛樂集團（8029）早段則瀉近7%，但成交額僅1.6萬元。太陽娛樂集團早前透過聯交所發出公告，指澳門司警的行動，與股東周焯華的個人事務有關，並認為溫州市公安局調查周焯華，對集團財務狀況、業務或營運沒有重大影響。