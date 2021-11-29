諾華南沙成跨境數據互信互認平台運營商　助港銀辦理內地人開戶

為配合大灣區跨境金融服務的發展，首個由內地政府出資建設的「大灣區跨境數據互信互認平台」今日（29日）啟動，本港信貸資料服務機構諾華誠信的合資公司諾華南沙為平台運營商，該平台首階段將提供金融類跨境身份驗證服務，協助中港兩地銀行進行跨境客戶KYC（認識你的客戶）程序，滿足市場對跨境數據信息流通之需求。

「大灣區跨境數據互信互認平台」是由廣州市南沙區政府出資建設、監督及管理，中國銀行及交通銀行已率先簽訂戰略協議，將使用該平台進行跨境業務，而本港銀行亦可透過諾華誠信使用平台服務進行跨境客戶KYC，檢測內地客戶提供的個人資訊。

首階段金融機構可通過平台對兩地居民進行多樣的訊息核驗，結果以「是/否」反饋。内地居民訊息核驗內容包括：內地居民身份證資料、手機號碼、地址、銀行卡狀態、涉訴記錄及黑名單/特別關注名單；企業數據核驗內容包括：企業名稱、注册資本、統一社會信用代碼、法定代表人、辦公地址、股東及高管外在投資及公司實益擁有人追踪，及公司涉訴及負面信息、裁判文書、資產風險及相關訊息等。

另外，該平台首階段附加服務提供包括東盟國家及一帶一路國家在內的企業數據，目前已可以原始數據信息互通，而不只是「是/否」核證。

諾華誠信行政總裁何佳意。（何柏佳攝）

縮短港銀辦理內地居民開戶時間

諾華誠信行政總裁何佳意表示，「大灣區跨境數據互信互認平台」首階段已有逾十間本港銀行參與，有助縮短港銀辦理內地居民開戶時間，内地居民前往香港銀行開戶，一般需時2星期，當中KYC認證佔5至8個工作日；若透過平台進行KYC，於正常情況下只需半日即完成核查，估計最快3個工作日便可完成開戶。

何佳意續稱，計劃中的第二階段，希望能讓本港銀行在獲得客戶授權的情況下，透過諾華南沙獲得內地居民的個人非敏感信息以及相關企業的財政狀況，目前公司正努力獲得內地政府的許可。

諾華誠信表示，該平台亦大力協助大灣區港人於內地銀行開戶，2019年廣東省銀行機構為香港居民開立第一類個人銀行結算帳戶為20.89萬戶，數字反咉跨境開户有其實際需求。

數據安全方面，何佳意指出，是次平台的運營商諾華南沙是不會長期保存個人信息及企業資訊，每次金融機構完成KYC程序，核證後會即時刪除數據，公司亦派數據安全官駐守於諾華南沙。