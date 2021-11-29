FF：納斯達克警示函僅與推遲提交上季財報相關　屬正常程序

據《財聯社》報道，Faraday Future（FF）發布澄清說明稱，納斯達克警示函僅僅與FF公司推遲提交Q3財報相關，這是一個正常的程序。一旦FF在該計劃規定的時間內向納斯達克及時提交合規計劃，FF將恢復到納斯達克規則下的常規狀態。現在FF正與納斯達克保持緊密聯繫，有信心在短期內重新恢復到常規狀態。只要公司及時恢復正常的SEC文件按時提交，就不會有股票退市的實際風險。

原文如下：

日前，一些關注FFIE的人士詢問Faraday Future（FF）收到納斯達克警示函，是否意味着納斯達克要求FFIE退市。這是錯誤的解讀。

FF在此澄清，納斯達克警示函僅僅與FF公司推遲提交Q3財報相關，這是一個正常的程序。在收到納斯達克警示函後60天內，FF將向納斯達克提交合規方案，該合規方案將幫助FF獲得自提交10-Q的初始截止日期起最多180天的寬限期以提交10-Q或者其他任何未履責文件提交。一旦FF在該計劃規定的時間內向納斯達克及時提交合規計劃，FF將恢復到納斯達克規則下的常規狀態。

現在，FF正與納斯達克保持緊密聯繫，有信心在短期內重新恢復到常規狀態。只要公司及時恢復正常的SEC文件按時提交，就不會有股票退市的實際風險。

目前，FF發現一些社交賬號和自媒體文章對此進行了明顯的錯誤性解讀。FF正在努力盡快提交Q3 10-Q，預計很快將會恢復到納斯達克規則下的正常狀態。FF非常感謝外界對FF公司的關注，並期待在2022年7月如期量產並高質量交付FF 91。