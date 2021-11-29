洗米華案｜港上市公司2停牌1急挫　博彩之外亦染指娛樂及NFT業務

人稱「洗米華」的周焯華為澳門賭場大亨，於港菲擁4間上市公司，除了經營博彩業務，版圖覆蓋俄羅斯、菲律賓及越南之外，還沾手娛樂事業、殯葬服務，以至近日十分火熱的NFT﹙不可替代代幣﹚業務。

周焯華被捕的消息傳出後，他持有的多間公司今日﹙29日﹚均有「反應」，其中太陽城集團（1383）及凱升﹙0102﹚雙雙停牌，而周焯華持股的太陽娛樂﹙8082﹚全日收挫逾三成。

截至今日收市，上述３間本港上市公司，連同在菲律賓上市的SunTrust Home Developers﹙市值約13.81億元﹚，最新市值約55億元。

澳門賭場大亨周焯華在港菲擁4間上市公司，業務十分多元化。﹙資料圖片﹚

太陽城集團（1383）

周焯華在港擁多家上市公司，以太陽城集團為主打，停牌前市值17億元。該集團專注綜合度假村的發展，包括在俄羅斯經營「水晶虎宮殿」，涉博彩及酒店業務；在菲律賓開發Westside City項目，將設約300張娛樂桌，預期2023年落成；在越南開設會安南岸綜合娛樂度假村。

太陽城集團今年上半收入1.48億元人民幣，賺2.09億元人民幣。

周焯華旗下公司在俄羅斯經營「水晶虎宮殿」。﹙公司網頁圖片﹚

凱升（0102﹚及SunTrust

太陽城集團同時擁有凱升（0102）及菲律賓上市的SunTrust，分別於俄羅斯及菲律賓經經營賭場。

凱升專注於俄羅斯經營酒店及博彩業，包括上述提及的水晶虎宮殿，第二期將於2023年啓用後，水晶虎宮殿的客房數量將增加至現時的3倍及博彩設備的數量將增加至雙倍。

凱升去年總收益為1.29億元，輕微虧損13.1萬元。公司停牌前市值21.9億元。值得一提，凱升現金達6.35億元，目前全為股權融資，無任何銀行借款。

至於SunTrust，則在菲律賓經營酒店及博彩業，今年首9個月，公司淨虧損13.73億菲律賓披索，現市值約89.17億菲律賓披索﹙約13.8億元﹚。

太陽娛樂業務之一為投資及製作電影。﹙資料圖片﹚

太陽娛樂（8082）

周焯華同時為太陽娛樂主要股東，其主要投資及製作電影、演唱會等娛樂業務。該股今日瀉30.9%，收報0.107元，市值減至2.2億元。

太陽娛樂上半年收入2,426.7萬元，蝕2,387萬元。太陽娛樂除了媒體及娛樂業務外，還有提供火化及殯儀服務，以至寵物殯葬服務。公司近日開辦一個新的NFT﹙不可替代代幣﹚製作工作室。

早前「平沽」太陽國際

值得一提，周焯華本來還擁有太陽國際（8029）62.82%股權，但今年8月底突然向其長期生意伙伴鄭丁港出售所持全部太陽國際股權。而且，根據聯交所資料，當時的交易作價為每股0.1元，較太陽國際當時股價大幅折讓80%。

該股今日收報0.54元，挫37%，市值12.3億元。