洗米華案｜太陽城否認水晶虎宮殿涉跨境賭博　周焯華有意辭任主席

人稱「洗米華」的澳門賭場大亨周焯華被捕，其控股的太陽城集團﹙1383﹚晚上發通告指，就有關俄羅斯水晶虎宮殿（Tigre de Cristal）涉及參與跨境賭博活動的指稱而言，董事會謹此澄清，有關指稱乃屬不實。概無集團任何成員公司之董事、高級職員或員工曾在中國為水晶虎宮殿的博彩業務招攬客人。

通告指，董事事會注意到若干新聞報導，內容有關溫州市人民檢察院於11月26日批准逮捕公司主席、執董及控股股東周焯華，當中指稱周焯華涉 及非法跨境賭博活動；澳門司法警察局於11月27日逮捕並扣留周周焯華，並指稱周焯華涉及不法經營賭博及清洗黑錢；及名為水晶虎宮殿的綜合娛樂度假村（位於俄羅斯聯邦濱海邊彊區綜合娛樂區，其77.5%的控股股權由凱升控股有限公司間接持有）派遣職員到中國為其博彩業務招攬客人，從而涉及非法跨境賭博活動。凱升控股為太陽城之非全資附屬公司。

集團︰依賴周焯華及其關聯公司的財務支援

不過，太陽城指出，由周焯華全資擁有的太陽城博彩中介一人有限公司乃集團旅遊相關業務分部之酒店住宿產品的主要供應商。截至2021年6月30日止六個月，向太陽城博彩中介作出之總採購達2,527.2萬元人民幣而來自銷售酒店住宿產品之收入為2,587.7萬元人民幣，佔集團持續經營業務總收入之17.4%。一旦太陽城博彩中介未能為集團提供酒店住宿產品而集團亦未能找到替代的供應商，集團的旅遊相關業務分部將受到負面影響。

太陽城又指，集團依賴周焯華及其關聯公司的財務支援。一旦集團（不論出於任何理由）失去周焯華的支持，集團之財務狀況、業務及營運將受到負面影響。

周焯華有意辭任主席

董事會認為，除上述與太陽城博彩中介未能（於本集團旅遊相關業務分部項下）為集團提供酒店住宿產品相關的潛在風險以及失去周焯華及財務支援的潛在風險外，事件並無直接對集團的財務狀況、業務或營運造成任何重大負面影響。

另外，通告又稱，獲周焯華告知，彼已表示有意辭任董事會主席及公司執行董事的職務。

太陽城申請明早﹙30日﹚復牌。