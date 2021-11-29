洗米華案｜凱升﹕周焯華擬辭任主席及非執行董事職務　周二復牌

今日（29日）停牌的凱升控股（0102）發出公告，指出董事會已注意到若干新聞報道，包括溫州市人民檢察院於上周五（26日）批准逮捕公司董事會主席﹑非執行董事及控股股當周焯華，當中周焯華被指涉嫌參與非法跨境賭博活動，以及澳門司警於上周六（27日）逮捕並拘留周焯華，指他涉嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢。另外就名為水晶虎宮殿綜合度假村（位於俄羅斯濱海邊疆區綜合娛樂區，其77.5%的控股股權由公司間接持有）派遣職員到內地為其博彩業招攬客人，從而涉及非法跨境賭博活動。

凱升指出據董事會所知，除周焯華外公司及其任何附屬公司，或任何成員公司董事﹑高級職員或員工概無遭受與事件相關的任何調查及/或檢控。

至於水晶虎宮殿被指涉受參與跨境賭博活動指稱而言，公司澄清相關指稱不實，概無任何成員公司董事﹑高級職員或員工曾在內地為水晶虎宮殿的博彩業務招攬客人。

公司指出周焯華作為非執行董事，並無參與日常管理及營運，認為事件並無直接對公司財務狀況﹑業務或營運造成重大負面影響，又指出業務並無受到重大干擾。公司指出，成員公司一直並將繼續根據各自營運所在地適用法律法規經營業務。

公司指出獲周焯華告知，有意辭任公司董事會主席及非執行董事職務。公司會在有需要時根據上市規則另作公告，告知股東及潛在投資者就此事任何進一步發展。公司會在明日復牌。