中國11月製造業PMI 50.1　按月升0.9個百分點　重回擴張區間

據中國國家統計局網站消息，11月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為50.1，比上月上升0.9個百分點，位於臨界點以上，製造業重回擴張區間。



2021年11月30日國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布了中國採購經理指數。

對此，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行了解讀。

11月份，製造業採購經理指數為50.1%，比上月上升0.9個百分點；非製造業商務活動指數為52.3%，比上月略降0.1個百分點；綜合PMI產出指數為52.2%，比上月上升1.4個百分點，三大指數均位於擴張區間，表明我國經濟景氣水平總體有所回升。

一、製造業採購經理指數明顯回升

近期出台的一系列加強能源供應保障、穩定市場價格等政策措施成效顯現，11月份電力供應緊張情況有所緩解，部分原材料價格明顯回落，製造業PMI重返擴張區間，表明製造業生產經營活動有所加快，景氣水平改善。從行業情況看，在調查的21個行業中，12個高於臨界點，比上月增加3個，製造業景氣面有所擴大。本月主要特點：

一是供需兩端均有回升。生產指數為52.0%，比上月上升3.6百分點，升至擴張區間，近期電力供應能力持續提升，製造業產能加快釋放。其中，造紙印刷、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產指數高於56.0%，行業生產活動顯著加快。新訂單指數為49.4%，比上月上升0.6個百分點，表明製造業需求端較上月有所改善。其中，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶等行業進入傳統旺季，新訂單指數升至55.0%以上較高景氣區間；但木材加工及傢俱、化學原料及化學制品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業位於43.0%以下低位區間，行業市場需求偏弱。

二是價格指數大幅回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.9%和48.9%，明顯低於上月19.2和12.2個百分點，其中出廠價格指數降至臨界點以下，表明近期「保供穩價」等政策落實力度不斷加大，價格快速上漲勢頭得到遏制。從行業情況看，化學原料及化學制品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業的兩個價格指數均顯著回落，降至臨界點以下，表明部分基礎原材料生產行業的採購價格和產品銷售價格回落明顯。

三是進出口指數繼續回升。受世界經濟持續復甦、國外聖誕消費季臨近等因素影響，外貿景氣度延續上月改善態勢，新出口訂單指數和進口指數分別為48.5%和48.1%，比上月上升1.9和0.6個百分點。從行業情況看，醫藥、汽車、電氣機械器材等行業新出口訂單指數均高於上月3.0個百分點以上，升至擴張區間，行業出口產品訂貨量有所增加。

四是中、小型企業景氣度有所改善。大型企業PMI為50.2%，保持在臨界點以上，與上月基本持平。中型企業PMI為51.2%，結束連續兩個月的收縮走勢，升至臨界點以上，其中生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，反映近期中型企業產需回升。小型企業PMI為48.5%，比上月上升1.0個百分點，小型企業景氣度有所改善。

五是重點行業PMI均有不同程度回升。高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI分別為53.2%、51.7%和51.4%，比上月上升1.2、0.5和1.7個百分點，行業擴張有所加快。高耗能行業PMI為47.4%，比上月略升0.2個百分點，仍處於收縮區間。

二、非製造業商務活動指數連續三個月保持擴張

11月份，非製造業商務活動指數為52.3%，比上月略降0.1個百分點，繼續高於臨界點，非製造業總體保持穩定恢復。

服務業景氣水平回落。此輪多點散發疫情波及地區較多，部分行業受到較大影響，服務業商務活動指數為51.1%，比上月下降0.5個百分點，服務業總體恢復有所放緩。從行業情況看，與製造業活動密切相關的生產性服務業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間，其中訊息服務、金融服務、商務服務等行業業務總量增長較快；與接觸型消費密切相關的生活性服務業商務活動指數降至臨界點以下，其中住宿、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均大幅回落至46.0%及以下，市場活躍度明顯下降。從市場預期看，業務活動預期指數為58.2%，繼續位於較高景氣區間，表明多數企業對近期服務業市場恢復信心總體穩定。

建築業擴張加快。建築業商務活動指數和新訂單指數分別為59.1%和54.2%，比上月上升2.2和1.9個百分點，建築業生產和市場需求均加快擴張。從行業情況看，土木工程建築業商務活動指數和新訂單指數分別為60.5%和56.5%，比上月上升5.4和0.5個百分點，表明隨着部分「十四五」規劃重大項目逐步落地，基礎設施建設進度有所加快。

三、綜合PMI產出指數持續擴張

11月份，綜合PMI產出指數為52.2%，比上月上升1.4個百分點，表明我國企業生產經營活動總體擴張步伐有所加快。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為52.0%和52.3%。