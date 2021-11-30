大快活中期少賺近兩成　每股派25仙　收入上升惟毛利率下滑

大快活﹙0052﹚公布截至9月底止中期業績，溢利按年減少19.2%至5,249.3萬元；每股基本盈利為40.52仙，派中期息每股25仙。

期內，收入按年升16.4%至14.98億元。毛利率下跌至10.5%，去年同期13.3%。

撇除政府補助及保就業計劃補貼，期間業績轉為溢利，大快活形容是「逆境中反彈有力」。

於回顧期內，集團新增3間大快活分店，包括兩間香港和一間中國內地分店。於今年9月30日，集團在香港合共經營155間店鋪，包括143間快餐店及12間特色餐廳，其中ASAP佔三間、一碗肉燥佔四間、一葉小廚佔四間及墾丁茶房一間。截至9月底，集團在中國內地經營17間店鋪。

明年初前開設4至5間新店

展望未來，大快活認為食物成本上升和人手短缺將成為最大的挑戰，為此公司將繼續努力磋商降低租金的可能性，同時提高其他營運方面的效率。另外，香港的店鋪網絡擴展在未來數月將繼續進行，大快活計劃在2022年初前開設四至五間新店，並在未來數月推出更多新餐單，持續豐富餐單選擇。

從今年第四季度開始，特色餐廳品牌將進行重組，以釐清各品牌的定位和吸引力，並配合新品牌策略，以推動不同品牌的增長。在中國內地，大灣區的增長潛力巨大，相信公司成功實施本地化計劃後，加上創新的營銷方式，將有利集團進一步擴張。