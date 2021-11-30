耶倫警告：不提高政府債務上限　將出現嚴重衰退

據《新浪財經》報道，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）認為，美國經濟已從新冠大流行期間遭受的打擊中良好復甦，但她表示，如果不能儘快提高美國政府債務上限，所有這些進展都會受到影響。

在為美國參議院銀行委員會11月30日的聽證會準備的講話中，耶倫敦促國會提高債務上限，以便美國能夠支付賬單，並警告稱，否則將出現「嚴重衰退」。

耶倫說：「國會解決這個問題有多麼重要，我無論怎麼說都不過分。美國必須按時、足額支付賬單。如果我們不這樣做，我們將破壞當前的復甦。」

耶倫指出，如果「大多數」美國人得不到預期的收入，比如軍餉和社會保障，他們就會遭殃。

19年7月以來新增債務已達6.5萬億美元

美國聯邦政府最快將於12月15日面臨無力支付賬單的危險。如果屆時議員們不能達成協議，借款限額將自動恢復到目前的水平。國會此前在2019年投票決定將債務上限推遲到今年7月31日。自那以來，美國的債務總額增加了6.5萬億美元，總計負債28.5萬億美元。

在11月30日的講話中，耶倫還鼓勵參議院批准剛剛在眾議院通過的「重建美好」（Build Back Better）法案。該法案涵蓋了廣泛的項目，包括醫療保健、兒童保育和氣候變化，這將是幾十年來此類項目中規模最大的一次擴張。

耶倫說：「我們預計，這些投資將在長期內導致GDP增長，而不會增加1美元的國債或赤字。」