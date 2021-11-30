消費券帶動氣氛　10月份零售銷售按年增12%　連升9個月

政府公布，今年10月零售業總銷貨價值，臨時估計為307億元，較去年同期升12％，亦已連升9個月；至於9月份零售業總銷貨價值的修訂估計為捎按年升7.4%。與2020年同期比較，今年首10個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.5%。

另外，10月份零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8%，零售業網上銷售價值的臨時估計為25億元，按年升29.4%；今年首十個月合計則按年升41.7%。

扣除其間價格變動後，10月份零售業總銷貨數量的臨時估計，較2020年同月上升9.4%；9月零售業總銷貨數量的修訂估計較2020年同月上升4.9%；與2020年同期比較，今年首十個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升7.1%。

電器等耐用消費品增幅逾五成

按零售商主要類別分析，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升52.1%；其次為超級市場貨品（上升1.3%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升23.1%）；百貨公司貨品（上升5.5%）；其他未分類消費品（上升15%）；服裝（上升10.1%）；藥物及化妝品（上升13.2%）；燃料（上升7.5%）；傢具及固定裝置（上升4.1%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升15.5%）；中藥（上升3.9%）；以及眼鏡店（上升23.9%）。

另一方面，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌1.7%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌18.6%）；以及書報、文具及禮品（下跌3%）。

政府：消費券帶動消費氣氛

政府發言人表示，由於穩健的經濟復蘇和政府發放第二期消費券帶動消費氣氛，零售業總銷貨價值在十月按年顯著增長12%。電器及一些耐用消費品銷售的升幅尤其明顯。

展望未來，發言人指出只要本地疫情維持受控，就業和收入情況改善，加上消費券計劃，應會在短期內繼續支持零售業。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復蘇增強基礎。