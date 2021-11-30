保監局︰首三季內地訪客新造業務保費　按年跌92.7%

保險業監管局今天（11月30日）公布2021年首三季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到4,559億元，較去年同期輕微下跌1.1%。

2021年首三季有效長期業務的保費收入總額為4,071億元（下跌1.3%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為3,355億元（下跌4%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為321億元（上升62.1%）；以及退休計劃業務，其供款為348億元（下跌8.9%）。

另一方面，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,225億元（上升24%），主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為1,002億元（上升 10.7%），以及投資相連業務，其新造保單保費為219億元（上升179.6%）。然而，必須注意這些正面數據應從2020年低比較基數的角度審視。保險公司於2021年首三季共發出約39,000份合資格延期年金保單並帶來29億元保費，佔個人業務總額2.4%。

來自內地訪客的新造業務保費從2020年首三季的65億元收縮至2021年同期的約4.7億元（下跌92.7%），佔個人業務總額0.4%。這些保單約96%是以非整付方式支付（即非一筆過支付）；危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為38%、31% 和21%。

一般保險業務方面，在2021年首三季毛保費為488億元（上升0.6%），淨保費則為328億元（下跌0.2%）。整體承保利潤由14.35億元減少至12.23億元。