歐盟等32國取消中國貿易普惠制待遇　明日起生效

包括歐盟（EU）在內的32個國家將取消中國出口產品普惠制待遇。自明日（1日）起，中國海關不再對輸歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭等32個國家貨物簽發普惠制原產地證書。

據《北京青年報》報道，10月底中國海關總署發布《關於不再對輸歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等國家貨物簽發普惠制原產地證書的公告》，這對中國很多製造型企業尤其是出口企業事關重大。

因為其背後是包括歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等在內的世界32國取消對中國出口商品的普惠制待遇，即將中國視同發達國家進行貿易，不再給予普惠制關稅優惠。

有外貿專業人士分析稱，32國取消給予中國普惠制待遇，暫時會讓一些出口企業失去關稅優惠，帶來一定的壓力。

據業內人士介紹，普遍優惠制度（Generalized System of Preferences）簡稱普惠制（GSP），是發達國家（給惠國）對發展中國家及地區（受惠國）出口製成品和半製成品給予普遍的、非歧視的、非互惠的關稅優惠制度。自1978年普惠制實施以來，先後有40個國家給予中國普惠制關稅優惠，其中大多是中國的重要貿易伙伴，如歐盟成員國及英國、俄羅斯、加拿大、日本等。中國也積極利用普惠制擴大向發達國家的出口，在外貿增長和產業發展等方面發揮了重要作用。

隨着中國經濟的飛速發展和人民生活水平的不斷提高，根據世界銀行標準中國不再屬於低收入或中等偏低收入經濟體。為此，多個普惠制給惠國在近幾年陸續宣佈取消給予中國普惠制待遇。

給予過中國普惠制關稅優惠的40個國家分別為：歐盟27國（法國、德國、意大利、荷蘭、盧森堡、比利時、丹麥、愛爾蘭、希臘、葡萄牙、西班牙、瑞典、芬蘭、奧地利、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、馬耳他、斯洛文尼亞、立陶宛、拉脱維亞、愛沙尼亞、塞浦路斯、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞）、英國、歐亞經濟聯盟3國（俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦）、土耳其、烏克蘭、加拿大、瑞士、列支敦士登、日本、挪威、新西蘭、澳洲。

從12月1日開始，仍然保留給予中國普惠制待遇的國家僅剩挪威、新西蘭、澳洲3國。