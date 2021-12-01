11月財新中國製造業PMI降至49.9　8月後再跌至榮枯線以下

儘管電力短缺有所緩解，受疫情反彈、內外需疲弱等因素影響，11月財新中國製造業採購經理指數（PMI）落入收縮區間，製造業景氣度有所減弱。

中國財新網報道，12月1日公布的11月財新中國製造業PMI錄得49.9，較10月下降0.7個百分點，繼8月之後再次位於榮枯線以下，反映製造業修復進程放緩。

這一走勢與國家統計局PMI相悖。國家統計局公布的11月製造業PMI錄得50.1，較10月上升0.9個百分點，結束了連續兩個月的收縮態勢，重回擴張區間。

與10月製造業需求強、供給弱相反，11月製造業供給明顯恢復，但需求疲弱。由於供給約束減輕，尤其是電力短缺有所緩解，製造業生產指數重回榮枯線以上，結束了連續三個月的收縮。不過，顧客需求低迷，成本上揚，部分企業用電依然受限，拖累了製造業生產整體增速。需求方面則略顯低迷，新冠疫情反彈疊加產品價格上漲，對需求形成抑制，11月新訂單指數由擴張區間落入收縮區間。

外需方面，新出口訂單指數連續四個月落入收縮區間，但收縮率為四個月來最弱。企業反映外需減弱的原因是疫情持續，產品運輸遇到困難。

生產雖有恢復，但需求疲弱、成本壓力導致企業收縮用工。11月就業指數連續四個月低於榮枯線，並且收縮程度較10月有所惡化，其中消費品生產企業就業收縮尤為明顯。

大宗商品保供穩價措施成效初顯，通脹壓力得到部分緩解。10月製造業購進價格指數曾急劇上揚，11月漲幅大幅收窄。受調查企業表示，鋼鐵價格降幅較為明顯，但化工原材料和電子品價格依然高企，運費亦未見明顯下調。與成本端價格變化一致，出廠價格指數也明顯下降。不過，兩個價格指數仍擴張區間，通脹壓力不容低估。

受訪企業反映供貨商存貨量低、物流延誤，供應遲緩問題持續，但拖延情況發生率為2021年3月以後最低。供需恢復不平衡，導致製造業企業庫存被動增加，11月產成品庫存和原材料庫存指數均略高於榮枯線。

製造業企業家對未來保持信心，樂觀度較10月有所回升。市場認為，疫情的緩解、需求的增加、供應鏈的恢復，均是值得期待的正面因素。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業景氣度基本維持平穩，經濟下行壓力增加和通脹壓力緩解是突出特徵。10月下旬至11月中上旬，多省市出現散發新冠疫情壓制了需求側。電力供應短缺得到緩解後，供給側開始恢復，但受需求影響，供給恢復幅度有限，基礎尚不牢固。大宗商品保供穩價措施初見成效，製造業企業成本壓力大幅緩解。政策層面，中小企業紓困仍是重點，就業惡化，居民收入增幅有限，消費品購買力薄弱等問題，也應給予足夠重視。此外，部分原材料價格依然位於高位，企業還面臨較大成本壓力，通脹問題尚不可掉以輕心。