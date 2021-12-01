蒙牛創辦人牛根生徹底退出　中糧系加強掌控

蒙牛乳業（2319）通過公告，創始人牛根生辭任蒙牛非執行董事及戰略及發展委員會成員，這也意味着牛根生自此徹底退出了蒙牛。對於牛根生的辭職理由，公告披露為「退休並擬將更多時間投入慈善工作原因」。

《界面新聞》報道，牛根生是蒙牛的創立者和早期的靈魂人物。1999年，41歲的牛根生從伊利副總裁的位置離職，創立蒙牛。在UHT奶（超高温滅菌乳）的發展初期，蒙牛銷售呈幾何倍增長，2004年公司在香港上市。2007年，蒙牛以213.18億元人民幣的銷售額超越伊利（193.60億元人民幣），並在此後的4年中持續保持着這項記錄。蒙牛用8年時間走到中國乳製品企業第一的位置，跟牛根生本人的創業風格、對爆款的敏鋭以及創新的營銷方式密切相關。

受三聚氰胺事件影響，在2009年中糧集團宣佈聯手厚樸基金投資61億收購蒙牛20%的股權，成為蒙牛的第一大股東。

兩年後，牛根生離開蒙牛董事會主席位置。2011年6月11日，蒙牛乳業發布公告稱，創辦人牛根生辭任董事會主席一職，時任中糧集團董事長寧高寧接替其為董事會新主席。公告同時披露，牛根生今後將主要投入慈善工作，但保留蒙牛乳業非執行董事一職。

隨着牛根生徹底退出，中糧系在蒙牛的主導地位進一步加強。

從最新的蒙牛董事會成員來看，三名執行董事盧敏放（總裁）、王燕、張平全部來自中糧蒙牛系。新納入蒙牛執行董事名單的王燕、張平，此前已是蒙牛的副總裁，分別主導人力和財務工作。此外，接替牛根生擔任非執行董事及戰略及發展委員會成員的王希也來自中糧，其自2015年加入中糧集團，是中糧戰略產業投資部負責人。