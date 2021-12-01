完美醫療：香港有潛力成大灣區醫美中心　正研究於A股上市

完美醫療（1830）主席歐陽江今日（1日）表示，集團已轉型為一站式「醫瘵美容+醫療健康」服務供應商，下半年業務表現將維持升勢，若中港通關則有望超越上半年表現。由於內地審批醫美器材，需時3至5年，香港可優先引入先進的醫美設備，有潛力成為大灣區醫美中心，集團正研究於A股分拆上市。

歐陽江續稱，一站式服務中心採用「店中店」模式，為客戶提供醫美、痛症管理等服務，早前更投資7位數從美國購入植髮機械人，每次植髮療程需要成本二萬元，而每個植髮療程收費28萬元，預期為集團帶來不俗的收入，一間服務中心一年營業額達6,000萬元。

店鋪擴張方面，歐陽江指，上半財年於全球開設14間分店；下半年料增設6間門店，其中兩間位於旺角朗豪坊辦公大樓，佔地約1.8萬方呎，於明年1月開幕。集團計劃未來三年每年將於香港、澳洲、新加坡等地開設10至15間分店，並有意進攻美國紐約及英國。

租金方面，他指出，疫情前店鋪租金「有七折」，近半年租金略微下調或持平，目前租金成本佔整體營收約8%。

收購方面，他又指完美醫療仍以內部增長為主，未來有優質資產組合會考慮進行併購。